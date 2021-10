Campeón de natación está pidiendo seguidores en Instagram para poder costearse el viaje a una competencia en Estados Unidos

El deportista caleño, Jorge Iván Agudelo, campeón suramericano y máster en natación, ha sido uno de los deportistas más reconocidos en redes sociales por sus fuertes posturas políticas y sociales, sus críticas a la corrupción y a los fondos que destinan a deportistas en Colombia, de hecho, por esas expresiones, ha denunciado en docenas de ocasiones que le han quitado el apoyo por parte del Gobierno y también ha perdido varios patrocinadores.

Inclusive, en diciembre de 2019, denunció en sus redes sociales que fue sacado del completo acuático de Cartagena durante los Juegos Nacionales debido a que portaba una pancarta en la que respaldaba el Paro Nacional.

Esta vez, el deportista se manifestó en redes sociales pidiendo apoyo a quienes lo siguen para conseguir más seguidores en su cuenta de Instagram, según él, va a representar a Colombia y en una competencia en Estados Unidos y ya que no tiene patrocinadores por sus posturas políticas, le pidió a una marca que le ayude costeando los hoteles y lo tiquetes para participar, sin embargo, esta le respondió que lo harían solo si tiene una buena cantidad de números en redes.

Razón por la que tuvo que salir a pedir que le ayudaran a subir los números de su cuenta y así, en menos de cinco días, lograr que una marca sea quien lo lleve a Estados Unidos a participar de la competencia.

“El 7 de octubre tengo nacionales de natación en USA, como saben perdí mis patrocinios por manifestar mi inconformidad y denunciar la corrupción en el deporte. Tengo una posibilidad de tener un gran patrocinio pero necesito seguidores en Instagram, les agradecería mucho el apoyo”, compartió en sus redes sociales.

El 7 de octubre tengo nacionales de natación en USA, como saben perdí mis patrocinios por manifestar mi inconformidad y denunciar la corrupción en el deporte. Tengo una posibilidad de tener un gran patrocinio pero necesito seguidores en Instagram, les agradecería mucho el apoyo. — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) September 30, 2021

En donde, además, aseguró que solo tiene cinco días para lograr su objetivo y así poder compartirle una buenas métricas a la marca y unas estadísticas que le permitan hacer el intercambio comercial que necesita.

“Este es el presupuesto en dólares para los Nacionales. Hotel: 869 Tíquet: 205 Inscripción: 100 Implementación Deportiva: 455 Transporte: 250 Alimentación: 400 Si alcanzo los números en IG cubriría hotel y tiquetes, tengo menos de 5 días”, compartió Agudelo.

Este es el presupuesto en dólares para los Nacionales.

Hotel: 869

Tíquet: 205

Inscripción: 100

Implementación Deportiva: 455

Transporte: 250

Alimentación: 400



Si alcanzo los números en IG cubriría hotel y tíquets, tengo menos de 5 días. — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) September 30, 2021

El nadador pidió que por favor le ayudaran a compartir la solicitud y que lo siguieran en Instagram como @jorgeivandelvalle para poder participar esta vez de las nacionales en Estados Unidos y representar a Colombia en las mismas.

“Me tengo que ir ya de Colombia”:

El pasado 25 de abril el joven volvió a ser tendencia porque denunció que, después de haber sido golpeado y amenazado, la Fiscalía General de la Nación no ha tomado su caso porque en Tuluá (Valle del Cauca) no están recibiendo denuncias presenciales y no le han facilitado el proceso a través de otros canales. Así mismo, reveló quién fue la persona que lo atacó.

<i>“@Fiscaliacol necesito ayuda y protección para mi y mi familia. Ayer sufrí agresión física y verbal, recibí amenazas de muerte y que sí veían a mi mamá en la calle la levantaban a golpes. Esta persona llamada Julián Andrés Luna Roldán ya tenía denuncias antes instauradas por mí”</i>, escribió el campeón suramericano y máster en natación, en su cuenta de Twitter.

El hecho fue dado a conocer por el mismo Jorge Iván, quien en la noche del sábado 24 de abril informó que otro hombre, llamado Julián Andrés Luna Roldán, lo golpeó y amenazó de muerte. Así mismo, el atacante le advirtió que si veían a su mama en la calle, “la levantaban a golpes”.

Del Valle aseguró que a pesar de haber sido atacado se encontraba bien, pero aseguró que debe irse del país, “necesito irme de Colombia ya”.

En ese momento el deportista también reveló que en varias oportunidades ha denunciado a Luna Roldán por el mismo motivo. Así mismo, agradeció a quienes le escribieron una vez se conoció el hecho para mostrar su apoyo y solidaridad.

<i>“Gracias a todos y a todas por sus mensajes de solidaridad conmigo y mi familia. La persona que me agredió ya tiene unas denuncias hechas por amenazas anteriores. Les estaré contando. #NosVemosEnElAgua”</i>, escribió.

Ahora, mientras Jorge Iván logra poner una nueva denuncia contra Luna Roldán ante la Fiscalía, el reconocido abogado especialista en investigación criminal, Augusto Ocampo, estará asesorando al deportista en el proceso. Se dio a conocer que el experto ya está al tanto de la situación.

