Alejandro Gaviria, Paloma Valencia, Fajardo y ‘Fico’ auguraron con quién se enfrentarían en segunda vuelta presidencial

El Congreso Nacional de Comerciantes 2021 que organizó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) esta semana, y que se celebró en Cartagena, dejó varias escenas políticas que se viralizaron en las redes sociales; una de ellas fue en la que los precandidatos presidenciales que asistieron se atrevieron a decir con quién se enfrentarían en una eventual segunda vuelta electoral.

En el evento participaron 4 de los casi 50 aspirantes a suceder a Iván Duque en la Presidencia de la República y, desde el uribismo, pasando por el centro, hasta algunos tintes de la derecha, se conocieron los puntos de vista de Paloma Valencia, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

La primera en pronunciarse fue la senadora Valencia, del Centro Democrático, y una de las más fieles pupilas del jefe natural de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe. La congresista, como es de costumbre, arremetió contra su colega en el Senado, Gustavo Petro y describió al candidato con el que cree que podría disputarse el balotaje.

“Con alguno del centro. Yo no creo que Gustavo Petro ni los que promueven la destrucción del sistema productivo vayan a segunda vuelta y vayan a ser presidentes de Colombia. Aquí hay un discurso que han ido metiendo sobre los problemas que tiene el país son porque los gobernantes no han servido para nada, como si no tuviera nada que ver la izquierda asesina, que secuestró, que dinamitó los pueblos, que acabó con la seguridad”, expresó Paloma Valencia.