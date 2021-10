“Ni el ayuno, ni la keto”: Jessi Uribe reconoce que perdió los cuadritos que le dejó la lipo

En repetidas ocasiones, el cantante de música popular, Jessi Uribe, ha sido blanco de críticas en las redes sociales por cuenta de los diferentes tratamientos a los que se ha sometido para volver a recuperar el cuerpo que le quedó después de realizarse una lipólisis láser que según indicó en un reconocido programa de entretenimiento, no le sirvió para nada y el más reciente, una liposucción.

Sin embargo, para el intérprete de ‘Matemos las ganas’, su apariencia física es muy importante por lo que constantemente publica a través de su cuenta de Instagram las rutinas de ejercicio a las que se somete para poder volver a recuperar el cuerpo que le dejó la liposucción y de la cual, muchos de sus seguidores aseguran que ya se perdió porque ni los cuadritos le quedan.

En entrevista con la ‘Revista Vea’, el cantante aseguró que hasta llegó a utilizar fajas para ocultar los gorditos que tenía. Sin embargo, pese a que la liposucción contribuye a que el cuerpo quede con la figura deseada por la persona que se la realiza, esta no garantiza que en el futuro se conserve, pues todo depende de la alimentación del paciente y pérdida calórica a la que debe someterse con rutinas de ejercicios.

Fotografía tomada de Instagram @jessiuribe3

“Es lo que hay, esto está muy duro 💪🏻 🥺😫 Ni el ayuno , ni la Keto 😂😂 Pero bueno alguien me dijo tener abdominales no significa tener buen cuerpo, aquello de la simetría. Que moral”, estas fueron las palabras con las que acompañó la publicación, donde asegura que el trabajo que había ganado durante la pandemia, se perdió tiempo después por la falta de disciplina, sin embargo, en otra publicación aseguró que esto ya no le preocupa.

La publicación está en su cuenta de Instagram, donde el cantante tiene más de 5,2 millones de seguidores, y en la fotografía alcanza los 48.000 ‘me gusta’ con más de 440 comentarios, entre los que destacan:

“Lo importante es que hay salud”, “Usted le pide mucho a la vida, está bien lindo y se queja”, “Uy gracias por alegrarnos esta semana, con tu talento para qué abdominales”, “Estás como me lo recetó el médico”, “Disciplina, constancia y alimentación, es fácil si haces eso”, “Estás perfecto, Paola préstamelo un ratito”, “Usted lo que está es mi amor con te quiero”, entre otros.

En otra se sus publicaciones, se ve al artista lucir una sudadera de color gris acompañada de unos tenis blancos, mientras que la parte superior del conjunto está completamente abierta en donde se aprecia el abdomen del cantante con un poco de flacidez y con el texto: “No hay cuadros, pero hay ganas”.

Fotografía tomada de Instagram @jessiuribe3

Siempre defendiendo a su novia

Si hay una celebridad en las redes sociales que se ha acostumbrado a recibir críticas por cuenta de su relación con Paola Jara, ese es Jessi Uribe. Sus fanáticos y detractores siempre están pendientes de cada uno de los movimientos que hace la reconocida pareja en sus cuentas de Instagram para lanzar algún comentario hiriente y muchos más de felicitación.

“La verdad que es normal, yo creo que eso viene con el reconocimiento; no me gusta llamarlo fama, más bien es reconocimiento, y siempre se está expuesto a eso; si uno es público, tiene que estar consciente de que esas cosas van a pasar”, dijo el cantante en diálogo con ‘La Red’ del canal Caracol.

Y agregó: “Me da mucha rabia, soy de los que contesta en las redes sociales, y mi manager y hasta la misma Pao han intentado que no responda, pero yo soy así. A los demonios que aparecen por ahí en las redes sociales disfrazados en un perfil por ahí, los bloqueo pa’ que respeten”.

