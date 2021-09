La reacción de Maluma que generó comentarios encontrados

En la imagen, el cantante colombiano Maluma. EFE/Nina Prommer/Archivo

Nuevamente Maluma está en el ojo del huracán por su reacción con un fan. En esta ocasión, el cantante colombiano de música urbana se molestó mucho con uno de sus seguidores en Estados Unidos.

El momento en que el cantante se alteró quedó registrado un video que hizo una persona que presenció el hecho. Todo ocurrió en las calles de Nueva York cuando Juan Luis Londoño, conocido en la escena musical como Maluma, se topó con un grupo de seguidores y uno de ellos lo tomó fuertemente por el brazo.

El sujeto agarró tan fuerte al cantante que generó una enérgica reacción por parte de Maluma. Antes de que el artista reaccionara uno de sus escoltas intentó retirar al hombre pero fue tal la fuerza con que se aferró al cantante, que el hombre musculoso no pudo retirarlo.

Molesto por el acto del sujeto, Maluma se sacudió para soltarse e hizo mala cara, como reclamando al hombre por tomarlo de esa manera.

El hecho generó varias reacciones en redes sociales. Aunque algunos criticaron al cantante colombiano por su reacción, hubo muchos comentarios defendiendo a Juan Luis Londoño. Los internautas aseguraron que pese a ser un famoso no tiene por qué aguantar ese tipo de situaciones.

“Oigan me parece terrible que justifiquen al fan y no a él. En serio creen que por ser famoso no tiene derecho a su privacidad y su cuerpo? Se ve claramente que lo coge fuerte del brazo y no lo suelta. A mi me parece atrevido”, escribió una usuaria de Instagram.

“Ahí empiezan todos los resentidos a tratarlo mal. Como si a uno le encantará que lo cojan así. Puede ser el más pobre o el más rico pero hay una cosa que se llama espacio personal y eso se tiene que respetar! hay límites”, escribió otro internauta.

De otro lado, aunque muy pocos, están los comentarios que rechazan la conducta del cantante. “Él siempre ha sido así. Tiene delirios de Justin Bieber. Jajajaajaj él debe saber que está expuesto a eso. Debe tomar clases de tolerancia. Gracias a los fans tiene lo que tiene. Pueden decir lo que quiera. Pero es así. Si no lo tolera que no salga y punto”, escribió un usuario de redes sociales.

Maluma se confiesa y habla sobre la supuesta relación que tiene con Kim Kardashian

La vida amorosa del cantante de reggaeton volvió a generar polémica en redes sociales. Recientemente, se conoció una entrevista que le dio el artista a la revista francesa L’Officiel Hommes en la que se refiere a un punto muy controversial: la relación que sostiene con la modelo y empresaria estadounidense, Kim Kardashian.

En varias ocasiones se ha visto a los dos famosos juntos en eventos importantes, lo que ha generado especulaciones acerca de un supuesto noviazgo entre ambos. Este rumor lleva meses circulando, sobre todo después de que se confirmara que la modelo se divorciaría del rapero Kanye West, pero hasta ahora Maluma habló puntualmente acerca de esto y desmintió la información.

El reguetonero asegura que conoció a Kim en un evento de moda y desde ahí empezaron a tener contacto. Señala que le ha enviado regalos y hablan eventualmente, pero todo en “plan amigos”.

“La conocí por primera vez en el show de Dior, también estaba Kourtney. La gente simplemente empezó a preguntar por eso. No sé cuándo comenzaron a decirle eso a ella. Tal vez, comenzaron los rumores, porque ella estaba divorciándose. Pero no, somos buenos amigos. No hablamos tan a menudo, pero sí somos buenos amigos y siempre nos deseamos lo mejor”, sostuvo Maluma al respecto





