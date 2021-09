“Yo también era arepera”: el mensaje de Carla Giraldo a Liss Pereira

Imágenes originales de RCN Televisión

Liss Pereira ha manifestado en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity del Canal RCN que está cansada e incluso ha pensado en renunciar. La razón de esa posibilidad son los constantes choques que ha protagonizado en la cocina con su compañera, la actriz Carla Giraldo.

En la última emisión del programa, la integrante de “Las cuatro babies”, como se definen junto a Viña Machado, Marbelle y Catalina Amaya, volvió a enviar un mensaje en juego de palabras para despertar la molestia de su contrincante.

La prueba fue nuevamente en la dinámica de caja misteriosa, en la que el reto consistió en que cada uno realizara una preparación que le recordara su infancia. Fue un capítulo emotivo en el que no hubo perdedores, pero que pese a las emociones sirvió para un curioso comentario de Carla a Liss.

La comediante optó por hacer arepas debido a que cuando era pequeña, su mamá las cocinaba. Según contó al pasar al atril, ese plato típico colombiano le recuerda su niñez porque además, ella misma las vendía en el colegio.

“Estábamos pasando por un momento muy difícil con mi mamá, por cosas de fuerza mayor mi papá no estuvo con nosotras en ese tiempo y mi mamá se hacía cargo de mí y de mi hermana, que tenía parálisis cerebral. Entonces le dije que por qué no vendíamos de las arepas que ella hacía y yo me iba y las vendía en el colegio”, contó Pereira al entregar su preparación.

Reconoció que recordar esos momentos de su vida le generó diversas emociones. “Uno creería que es fácil y alegre acordarse de la infancia, pero cuanto más viejos nos hacemos, más añoramos las cosas que ya perdimos”, agregó.

Señaló que las monjas de su colegio rechazaban que ella vendiera las arepas sin permiso y por esa razón tuvo varios problemas. Sin embargo, se convirtió en un elemento que recuerda con orgullo y en la competencia la llamó “arepa berraca”, en honor a sus padres que nunca la abandonaron.

Compartiendo la historia con sus compañeros de la competencia, Liss Pereira afirmó: “arepera hasta la muerte”. Fue en ese momento que Carla Giraldo intervino y lanzó un comentario en juego de palabras que generó comentarios en redes, “¡eso! Yo también era arepera”, dijo.

En ese momento no se presentó una diferencia entre las dos concursantes. Incluso la comediante dijo después, en los comentarios de lo que sucede en la cocina, que “la arepa es algo que une”.

Como la historia de Pereira, hubo más participantes que llegaron a las lágrimas por los recuerdos que les llevó el reto. Entre ellos Frank, que pese a que realizó un plato sencillo con un huevo en pocillo, lloró al contar que ese era el plato más especial en su casa cuando pequeño por las dificultades económicas que vivieron.

Incluso, la misma Carla Giraldo contó su historia personal y afirmó que cocinó con dolor porque no tenía recuerdos gratos de su infancia. “No porque estemos aquí, tuvimos una vida fácil. Yo me lo guerrié, yo no comí, de mí hablaron mientras yo era una niña y nadie me defendía”, mencionó Carla Giraldo mientras hacía su preparación.

“A mí me la pusieron más difícil, no existe un plato en mi cabeza, y lo busco y lo busco y no doy… Yo desde que nací tuve muchas ausencias y siempre sufrí de muchos abandonos”, señalando entre lágrimas que se identificaba mucho con la sopa de guineo que le hacía su padre de vez en cuando.

“Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona”, mencionó Carla Giraldo.

La personalidad de Liss Pereira y Carla Giraldo ha llevado a choques entre ambas. A medida que han salido participantes del grupo de “Las cuatro babies” y “Los comediantes”, la disputa se ha centrado en ellas dos. Ambas se envían comentarios, se hacen desplantes o se responden con pullas.

