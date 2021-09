Willington Ortiz arremetió contra Juan Carlos Osorio: “Se la pasa haciendo bobadas”

Los irregulares números de Juan Carlos Osorio al mando de América de Cali en la Liga BetPlay II 2021, han derivado en críticas hacia su planteamiento y filosofía de juego a bordo del primer equipo escarlata que dejó el interinato de Jersson González y que perdió este sábado 25 de septiembre contra Atlético Bucaramanga 2-1.

Cinco derrotas, dos empates y cuatro victorias tienen al club vallecaucano en la undécima posición de la temporada con 14 puntos acumulados, los mismos de Deportivo Independiente Medellín (DIM). Ante este panorama, llamó la atención las reacciones suscitadas por este mal rendimiento dentro del ámbito deportivo, por parte de Willington Ortiz, exjugador y exentrenador de América de Cali.

A sus 69 años, Don Willy se despachó en críticas contra el estratega risaraldense, argumentando que “hace bobadas” con los jugadores que tiene. En diálogo con el portal Futbolred, Ortiz no se guardó reproches e hizo las siguientes observaciones:

América no tiene buenos jugadores y con los poquitos que tiene el técnico se la pasa haciendo bobadas. Él cree que tiene muy buenos futbolistas y que puede hacer cosas diferentes cuando no es así, no son jugadores importantes, ni con él eran titulares en otros equipos, eran suplentes