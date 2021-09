“Estoy molesta por el atraso en la reconstrucción de Mocoa”: Procuradora general

Handout picture released by the Colombian Presidential press office showing an aerial view of mudslides caused heavy rains, in Mocoa, Putumayo department, on April 1, 2017. Mudslides in southern Colombia -caused by the rise of the Mocoa River and three tributaries- have claimed at least 16 lives and injured some 65 people following recent torrential rains, the authorities said. / AFP PHOTO / PRESIDENCIA COLOMBIA / Cesar CARRION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / PRESIDENCIA COLOMBIA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

La procuradora general, Margarita Cabello, manifestó su preocupación frente al “retraso absoluto” de las obras de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, luego de cuatro años del desastre natural que dejó cerca de 336 personas fallecidas y más de 1.000 damnificadas.

La jefe del Ministerio Público realizó el jueves una visita institucional en este municipio al sur del país en la que efectuó una revisión del plan de reconstrucción que se lleva a cabo en tres de los puntos donde se desarrollan las obras financiadas y ejecutadas por el Gobierno nacional y local, tras la tragedia ocurrida en 2017.

“Quedo no solo molesta, sino preocupada porque lo que he visto en Mocoa es un retraso absoluto en las obras de reconstrucción. Después de cuatro años de ocurrido el desastre, seguiremos actuando y encima para que las obras avancen”, indicó Margarita Cabello al finalizar el recorrido en la capital de Putumayo.

En ese sentido, la funcionaria señaló que había querido revisar personalmente la situación que se presenta en el municipio con la intención de tomar medidas “fuertes, rápidas y eficientes” debido a que, según lo denunciado por los veedores, las obras se encuentran en un atraso completo y se tienen que buscar soluciones.

Así lo explicó, la Procuradora general en un diálogo que realizó con funcionarios de la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres (Ungrd), ciudadanos y veedores que han denunciado esta compleja situación en Mocoa desde hace cuatro años, cuando las autoridades se comprometieron en una pronta reconstrucción luego de la avalancha.

“Si uno no planea bien una obra, si no la tiene bien organizada, que es uno de los principios básicos de contratación, no se avanza. Aquí veo yo una falta de planeación impresionante”, por lo que “la parte disciplinaria tiene que estar muy atenta; hay que cumplirle a la ciudadanía”, puntualizó la procuradora.

Asimismo, Cabello lideró mesas de trabajo con representantes del comité de impulso del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, de la Mesa Departamental y municipal de Víctimas y de los Consejos Territoriales de Paz.

Recursos para la reconstrucción

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, anunció el pasado 7 de abril que el Gobierno nacional entregaría recursos por $296.000 millones de pesos a Mocoa para comenzar las obras públicas y de mitigación que corresponden a la reconstrucción del municipio luego del desastre natural ocurrido en 2017.

“Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, preside PMU Reconstrucción de Mocoa, la Plaza de Mercado, obras de mitigación y 909 viviendas serán entregadas en este Gobierno a los afectados por la avenida torrencial de abril del 2017. Seguimos con ellos”, aseguró la Gobernación del Putumayo.

Tras cuatro años del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco el 1 de abril de 2017 en Mocoa, en el departamento de Putumayo, la Vvicepresidenta en diálogo con la RCN Radio, dio a conocer que las obras de reconstrucción del municipio serían entregadas en 2022. De acuerdo con Ramírez, para esa fecha se espera dar a la comunidad más de 900 viviendas entre urbanas y rurales.

Según detalló la funcionaria en total, el Gobierno nacional entregará 909 viviendas las cuales se construirán en un proyecto denominado Sauces II, el cual ya cuenta con su licencia de construcción y se alista para iniciar el proceso de remoción de tierras.

“Se decidió dar continuidad al contrato actual para la construcción de las 909 viviendas y esperamos en diciembre de 2021, sean entregadas 390 viviendas y el saldo de 519 para julio de 2022. También se realizó una convocatoria pública con el fin de vincular mano de obra calificada y el 13 de abril los aspectos urbanísticos y arquitectónicos del proyecto serán socializados a la comunidad”, explicó al medio Ramírez.

Así mismo, la Vicepresidenta señaló a la emisora que a la fecha se adelanta la construcción de 87 viviendas urbanas, 37 rurales en sitio propio y 215 nucleadas.

