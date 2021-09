El nuevo estilo de vida, con restricciones y muchos lujos, que le espera a James Rodríguez en Catar

Tras su llegada, James Rodríguez se convirtió en el futbolista más valioso del fútbol catarí TWITTER @alkasschannel

La llegada del jugador colombiano James Rodríguez al equipo de fútbol Al Rayyan de Catar ha generado todo tipo de opiniones en los expertos deportivos y en los seguidores del futbolista. Sin embargo, más allá de lo que significa para su carrera deportiva (avance para algunos y descenso para otros), lo cierto es que esta nueva etapa de Rodríguez traerá muchos cambios.

Este no es solo un cambio de equipo de fútbol, será un cambio de estilo de vida para el colombiano, pues ahora estará gran parte de su tiempo en un país musulmán, donde las costumbres y tradiciones son muy diferentes a las occidentales y Rodríguez deberá acostumbrarse a ellas. Además de la diferencia en creencias, el colombiano también estará en uno de los países reconocido por su estilo de vida lleno de lujos y excentricidades.

Por un lado, si bien James Rodríguez es extranjero, esto no será un impedimento para que el volante colombiano deba cumplir con ciertas normas que se esperan en el Oriente Medio. Sobre este tema habló el periodista deportivo César Augusto Londoño en Caracol Radio, haciendo un listado de algunas de las normas que Rodríguez deberá cumplir.

En Catar, por ejemplo, hay una prohibición total para el consumo de bebidas alcohólicas; sin embargo, en este caso el colombiano sí se vería excento por ser extranjero. Así lo explicó Londoño, “en Catar, como en los países musulmanes, no se permite el alcohol. Pero los hoteles, los restaurantes y algunos sitios tienen unas licencias especiales y les dan alcohol a los extranjeros”.

Las normas que James Rodríguez sí debería cumplir implican el consumo de carne de cerdo y las demostraciones de cariño en público; sin embargo, el periodista resaltó que no cree que estas estas normas sean un problema para el colombiano.

“No se come cerdo, ese no creo que sea un problema para James. No se permite vestir atrevido para las mujeres. No se permiten acciones cariñosas en público”, señaló el periodista deportivo en la emisora.

Además, Rodríguez estará con el equipo de Catar en un momento muy especial y es el Ramadán, el noveno mes del calendario islámico en el que los musulmanes se dedican a la oración, reflexión y su comunidad. Este mes es conocido como el mes del ayuno y está considerado como uno de los ‘Cinco Pilares del Islam’. Esta celebración se realiza cada año y cambia en torno al mes lunar, el próximo será durante todo el mes de abril de 2022.

“En el Ramadán, no se permite comer en público durante el día. Es un momento muy especial, porque se queman los pecados y se alejan todas las situaciones complicadas de la carne”, explicó el periodista.

James Rodríguez presentado ante los hinchas del Al-Rayyan

Por otro lado, están los lujos que son comunes en Catar, el próximo país en el que se jugará el Mundial. Precisamente, para este importante evento deportivo, el Jeque Hamad bin Jalifa Al Thani ha sido generoso con los gastos para realizar grandes obras de arquitectura en las que se jugará el evento deportivo.

Está el estadio Ahamed Bin Ali, del ahora equipo de James, el cual tiene una capacidad para más de 40 mil fanáticos del fútbol y está ubicado en Rayan. Para los habitantes de Catar la vida de lujos es común y están acostumbrados a las extravagancias y grandes ciudades, cosas que el volante colombiano vivirá de ahora en adelante.

No por nada Catar es la nación más rica del mundo por habitante, todo esto debido al aprovechamiento que hace el país de sus reservas de oro, gas natural y petróleo. Ante este gran capital, tan solo su capital Doha, es equiparable con ciudades como Dubái, Shanghái y Pekín.

James Rodríguez, por ejemplo, podría fácilmente hacer uso de ‘La Perla de Catar’, la cual es una isla artificial y lujosa que abarca 4 millones de metros cuadrados que fue creada en este país para albergar los hoteles más lujosos, rascacielos y centros comerciales con las mejores marcas del mundo en cuanto a ropa, vehículos y restaurantes.

El colombiano estará hospedado en la misma ciudad en la que está el Burj Doha Tower, calificado en 2012 como el mejor rascacielos de oriente medio y África. Y podrá cruzarse con tigres, leopardos, leones y hasta elefantes, animales salvajes que tienen algunas de las personas más ricas de ese país.

Por ahora, en cuanto al futuro deportivo de Rodríguez en el Al Rayyan de Catar es posible que haya que esperar un poco para su debut, puesto que el equipo tiene un partido este lunes, pero James señaló que aún nencesita varios entrenamientos para competir formalmente.

