James Rodríguez a su llegada al Al Rayyan de Catar: “No he venido acá para estar tranquilo, he venido para ganar”

James Rodríguez dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Al Rayyan

Luego de que el Al Rayyan de Catar hiciera oficial la llegada de James Rodríguez, el equipo dio una rueda de prensa junto con el jugador, el presidente del club y el entrenador Laurent Blanc. Allí el volante dio a conocer las razones por las que eligió migrar al fútbol del Medio Oriente y se mostró contento con este nuevo “capítulo” en su carrera deportiva.

James Rodríguez fue certero al asegurar que no eligió al Al Rayyan en busca de tranquilidad, “ No he venido acá para estar tranquilo, he venido para poder ganar ”. Además, reveló que en diálogos con el director técnico expresó su deseo de ganar títulos y ayudar a crecer la liga de Catar.

El volante habló sobre la posibilidad de llegar con ritmo a la Copa Mundo del 2022 que tendrá sede en este país, “Acá voy a poder jugar, tener ritmo, hacer lo que más me gusta que es jugar fútbol y ser feliz”. James Rodríguez contrario a declaraciones del futbolista semanas atrás, no le cerró la puerta a ser llamado por Reinaldo Rueda para las Eliminatorias y la eventual participación en el mundial de fútbol.

A los hinchas, el goleador del Mundial de Brasil 2014 les dijo que no les podía prometer muchas cosas más allá de tener un buen rendimiento, “No puedo prometer muchas cosas, pero de mis los hinchas pueden esperar buen futbol y que hacer el equipo más competitivo”. James espera poder volver a tener una temporada con una cantidad importante de minutos jugados.

Según el presidente del Al Rayyan, James Rodríguez firmó un contrato por tres años. El colombiano estará entrenando de manera diferenciada por algunos días, mientras vuelve a reacondicionarse pues estuvo sin entrenar mientras definía su vinculación al equipo de Catar. Igualmente, se confirmó que el colombiano portará la camiseta con el número 10 en su espalda.

“No estoy lesionado, pero vengo algunos días sin entrenar por el viaje. Quiero unos días para poder volver a estar listo y poder jugar si el entrenador quiere”.

Luego de su encuentro con los medios de comunicación, James pisó por primera vez la grama del estadio Ahmed Bin Ali, escenario donde oficia como local el Al Rayyan y que será sede de la Copa Mundo del 2022. Allí el jugador colombiano se divirtió exhibiendo la técnica que siempre le ha caracterizado, compartiendo con algunos de sus mejores amigos como el jugador de fútbol de salón, Angellot Caro y regalando camisetas con su imagen y el mensaje bienvenido.

Las graderías de este estadio de fútbol se vieron concurridas por varias colombianos en Catar que anhelaban con ver en vivo a uno de los mejores jugadores colombianos en la historia. Estos aseguraron que James le dará un salto de calidad a la Liga de Catar y que esto le permitirá al colombiano regresar a una convocatoria de Reinaldo Rueda para las eliminatorias rumbo al mundial del 2022.

