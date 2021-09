Buscan el cuerpo de un bebé que habrían desechado en clínica de Barranquilla

Los progenitores no tienen idea dónde están los restos del pequeño. (Getty Images)

Un verdadero drama enfrentan los padres de un bebé que llegó al mundo sin vida en Barranquilla y cuyo cuerpo no aparece. Los progenitores del menor denuncian que hace una semana la mamá del niño lo dio a luz, este nació muerto y desde entonces no tienen idea dónde están los restos del recién nacido.

Una vez se realizó el parto, denuncia José David Fren, padre del bebé, la clínica les dijo que debían gestionar los servicios funerarios para dar sepultura y exequias al infante. Sin embargo, al no contar con los recursos económicos, tuvieron que ingeniárselas para conseguir el dinero.

Tan pronto reunieron los fondos, llegaron al centro asistencial y recibieron una de las noticias más difíciles. De acuerdo con el portal regional Alerta Caribe, el cuerpo del pequeño habría sido desechado porque, supuestamente, se encontraba en alto estado de descomposición.

“Ellos me hicieron buscar una funeraria para hacer el debido proceso. Yo les dije que yo quería ver el cuerpo, pero me dijeron que no porque tenían órdenes de no dejar ver a las criaturitas”, expresó el papá del menor fallecido, quien denunció que en esa clínica le dijeron que “los restos los entregan a una empresa de desechos, que son los que se encargan de ese tema”.

La triste noticia dejó conmocionados tanto a los padres, como a los demás integrantes de esa familia, quienes hoy claman justicia y respuestas sobre el suceso. Por su parte, documentan medios locales, la mamá fue dada de alta este miércoles 22 de septiembre y salió de su hospitalización, denuncia el papá del pequeño, con la impactante noticia.

“Me dijeron que volviera después por el cuerpo del bebé, pero ahora me dicen que no me lo podían entregar porque el estado de descomposición estaba muy avanzado. Pienso que eso no debería ser así porque no fuimos informados al respecto”, expresó José David Fren en declaraciones recogidas por la emisora La FM.

Por el momento, la clínica ha dicho que se encuentra investigando el suceso para dar un parte oficial a los familiares del niño.

MÁS NOTICIAS DE BEBÉS EN COLOMBIA: ENCONTRARON A UNO MUERTO EN EL CAUCA

En el municipio de Caloto, al norte del departamento del Cauca, las autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo de un bebé desmembrado. Según la información compartida por la Alcaldía del municipio, fue un hombre de la comunidad el que llamó a la Policía luego de que su perro lo percatara del paquete que se encontraba tirado en la orilla de un río.

El descubrimiento se dio en las horas de la tarde del pasado lunes , sin embargo, el cuerpo del menor ya presentaba varios signos de descomposición por lo que se estableció que murió días atrás pero solo fue encontrado hasta ahora. Los funcionarios del CTI que acudieron a realizar este levantamiento, trasladaron los restos hasta la morgue del hospital de Santander de Quilichao, donde se confirmó que se trataba de un bebé de sexo masculino, por el momento no se ha determinado cuántos meses podría tener.

El secretario de Gobierno Municipal, Joaquín Castañeda, reportó que ya están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar quién estuvo detrás de este hecho y dar con su paradero, “el bebé estaba sin la cabeza, es un hecho bastante lamentable (…) Rechazamos estos hechos violentos contra los niños”, confirmó.

Además, confirmó que la investigación se encuentra ahora en manos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación y serán ellos quien se encarguen de dar toda la información correspondiente a este hecho.

“Todo indica que este caso se trate de un posible aborto clandestino, que tras ejecutarlo, botaron los restos acá entre costales”, indicaron los agentes del CTI que hicieron el levantamiento del cuerpo del menor.

