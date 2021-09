Luisa Fernanda W sorprendió con un nuevo cambio de look

Foto tomada de Instagram @LuisaFernandaW

Anonadados quedaron los seguidores de Luisa Fernanda W, una de las influenciadoras más populares del país, luego del sorprendente cambio de look que mostró a través de su cuenta de Instagram hace apenas unas horas.

Fue por medio de dos fotografías que la paisa dejó ‘boquiabiertos’ a sus fanáticos, no solo porque el color rubio que lucía desde hace meses ya es cosa del pasado, sino por la sensual lencería de color rojo que posó para las instantáneas.

“Día a día me renuevo”, fue la descripción que agregó a las imágenes en las cuales deja ver que volvió al cabello castaño, con el que la conocieron muchos de sus seguidores hace varios años. Eso sí, de largo lo dejó igual.

Las reacciones, por supuesto, son millones y se observan en la caja de comentarios, desde los cuales muchos se dedicaron a elogiar a Luisa Fernanda W por lo “hermosa que se ve”.

“Preciosa, me devolviste a la adolescencia cuando te conocí”, “¡qué mujer tan espectacular!”, “ya no te ves tan insípida” y “sea como sea siempre te vas a ver divina mi Lú“; fueron algunos de los mensajes en cuestión.

Dani Duke, Lina Tejeiro, Mábel Cartagena, Paola Usme, Maleja Restrepo, Jennifer Arenas, Julieth Medía, Daniela Rueda, Alejandra Ríos, Kelly López y muchas otras, fueron algunas de las celebridades que también la piropearon por su nuevo look.

No obstante, también hubo quienes la criticaron, pues consideran que se veía mejor con el cabello rubio y que los tonos oscuros no son lo suyo.

Otros se preguntaron si el cambio le habrá gustado también a Pipe Bueno, su pareja, pues vale recordar que hace un par de semanas él admitió que, aunque verla con el cabello negro le fascina, prefiere verla con tonos muy claros.

“A mí me parece que te ves, así como muy diferente, cuando te pones el cabello casi como blanco, como amarillento, claro, pero el cabello oscuro me fascina”.

Y aunque pareciera que el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ se habría ido por el camino del cabello oscuro, realmente Luisa Fernanda W después aclaró que el tono favorito de su novio era el rubio: “Pipe me dice, en resumidas cuenta, que yo me veo mejor con el cabello claro, como muy rubio, pero es que cuando ustedes me ven en persona y tengo el pelo rubio, no sé por qué yo siento- no sé si tu también lo sientes - me veo como más imponente, con el cabello oscuro me siento como más tiernita”.

Vea aquí las imágenes de cómo quedó Luisa Fernanda W:

Cabe mencionar que hace apenas unos días, la también empresaria fue tema de conversación entre quienes están pendientes de su vida íntima, pues bastante los sorprendió con la pinta que portó durante la primera presentación musical de Marilyn Oquendo, una de sus mejores amigas, en el restaurante Rancho MX que inauguró hace poco con Pipe Bueno.

Resulta que tenía un corsé que ajustó en gran medida su pecho y unas pestañas postizas que, como ella misma lo admitió, no le favorecieron para nada. Además, concluyó que las ondas de su cabello tampoco fueron una decisión acertada.

“Todo jugó en mi contra: me maquillé y cuando me puse las pestañas me di cuenta que no me favorecían, pero no me las podía quitar porque estaba de afán. Me compré un crop top en Victoria’s Secret que lo vi me pareció precioso –aunque cuando yo compro ropa jamás me la mido, voy a ojo porque me da pereza–, entonces me lo puse y me di cuenta que eso tiene unas almohadas que le ponen los senos a uno como acá” aseguró Luisa Fernanda W mientras señaló su cuello.