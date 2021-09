Así reaccionó J Balvin a la fotografía de El Alfa presumiendo fajos de billetes

El cantante de República Dominicana conocido como El Alfa compartió una foto en su cuenta de Instagram donde muestra varios fajos de billetes.

Aunque aparentemente el mensaje que quería dar era uno de motivación y que sus seguidores vieran en él un ejemplo de que se puede cumplir sueños. El mensaje que puso junto con la fotografía no le cayó muy bien a algunos.

“130K la mitad de un show no me cabe en un brazo. Motívate, tu también puedes!”, escribió el cantante El Alfa junto a la fotografía que publicó en su perfil de Instagram.

Entre los comentarios que resaltaron de la publicación está el mensaje del reconocido cantante colombiano J Balvin. El exitoso artista envió un mensaje contundente que para muchos pudo ser una invitación a ser más humilde.

“Donde mi mamá me vea con una foto así me deja de hablar y me da una pela”, escribió José Álvaro Osorio Balvin en la publicación.

El comentario del cantante colombiano, a su vez, generó varias reacciones entre los seguidores de los dos artistas. Algunos resaltaron la actitud de Balvin como una muestra de humildad mientras que otros lo cuestionaron.

“Por eso eres el Mejor”, “Es que los colombianos no son tan fafaracheros como esa cultura que consiguen un peso y no saben como mostrar”, “y así dicen que son humildes. Eso es una burla para el necesitado”, “Se pasó eda jajaj una bofetadota le dio”, “Humildad dando una cachetada con guante Blanco @elalfaeljefe cuando uno muere nada se lleva”, son algunos de los mensajes que usuarios de la red social escribieron.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron a J Balvin. “Y cuál es la diferencia de esa foto a una tuya con miles de diamantes y oro colgando de tu cuello?”, le comentó una usuaria de la red social al cantante de música urbana.

J Balvin enterneció las redes sociales con una foto de él y su hijo

Desde que nació Río, el hijo del colombiano J Balvin y la argentina, Valentina Ferrer, los seguidores de ambos artistas han pedido que publiquen fotos del bebé para conocerlo de manera oficial, sin embargo, tanto la modelo como el cantante han sido muy celosos con la intimidad del pequeño.

Hace un par de días, Balvin encendió las redes sociales luego de compartir, por primera vez, una foto junto a su hijo. En la imagen se ve al artista caminando por el aeropuerto mientras lleva el coche donde se encuentra el pequeño Río.

Aunque esta vez tampoco mostraron la cara del bebé, se pueden ver sus pequeños pies y manos. La imagen se hizo viral en cuestión de segundos, y algunos de los fans del artista comentaron lo bien que le lucía la paternidad y lo dulce que se veía compartiendo con su primer hijo.

La familia Balvin Ferrer se ha mantenido al margen para proteger la privacidad de Río, pero, fue hace unos días cuando Valentina, madre del niño, confesó en una entrevista con el programa Hoy día, que Balvin era un hombre muy cariñoso con su hijo y que le movía el alma verlo en ese nuevo papel, además, detalló que cuando el artista escuchó por primera vez el corazón de su hijo se puso a llorar y prometió hacerle una canción.

Por su lado, y a pesar de que el artista no suele hacer declaraciones de amor en sus redes sociales, hace unos días, por primera vez, J Balvin manifestó su admiración por la labor que ha ejercido su novia Valentina Ferrer como madre de su pequeño hijo. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Que Dios bendiga la madre de mi hijo, mejor madre no puede tener”.





SEGUIR LEYENDO