Lautaro Martínez ratifica que Falcao García es su ídolo: “De niño lo admiraba cuando jugaba en Argentina”

Para nadie es un secreto que Radamel Falcao García llegó a ser el mejor ‘9′ del mundo y que hoy, a sus 35 años de edad, está más que vigente: con el golazo anotado en el debut con el Rayo Vallecano, el pasado 18 de septiembre, lo ratificó.

Es su presente, pero también su pasado, el que lo ha llevado a ser la inspiración de quienes hoy también figuran en la élite del fútbol, tal es el caso del delantero argento Lautaro Martínez, que en alguna ocasión aseguró tener al Tigre como referente, pero que recientemente lo ratificó.

En entrevista con el medio especializado italiano Gazzetta dello Sport, el atacante del Inter de Milán, también campeón de la Copa América Brasil 2021 con Argentina, afirmó que cuando era niño tenía como ejemplo a seguir a al samario.

“Mi ídolo era Radamel Falcao García. De niño lo admiraba cuando jugaba en Argentina en River Plate”, fueron las palabras de Lautaro.

Tanta es la admiración del atacante de 24 años por Falcao que en la Copa América Brasil 2019, cuando Argentina y Colombia se enfrentaron por la fase de grupos, lo buscó para conversar unos minutos. “Le dije que cambiáramos camisetas”, agregó Lautaro.

Vale recordar que en el 2018, cuando militaba en Racing de Avellaneda, Martínez ya había manifestado el respeto hacia el goleador histórico de la selección Colombia. “¿Si me parezco más a Batistuta o al Kun Agüero? No, yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo”, sostuvo en ese entonces.

FALCAO, UN MAESTRO PARA KYLIAN MBAPPÉ

Kylian Mbappé, la joya del balompié francés de 22 años de edad, también se refirió a lo que Radamel Falcao García ha representado en su carrera deportiva. El pasado 2 de junio, en la revista Esquire, el francés habló de la época en la que compartió con el ariete cafetero en el Mónaco:

“Él era una estrella, pero tenía ganas de transmitir. Fue como un maestro para mí. Es alguien que siempre quiere marcar, pero me dejó espacio para expresarme”.

Acerca de su experiencia junto al ‘Tigre’ en 2016, temporada en la cual por la liga francesa, Falcao anotó 21 goles y Mbappé 15 —en ese entonces con 17 años—, el extremo francés agregó: “Es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionada y quería ir a 2.000 kilómetros por hora”.

Cuando Mbappé fue fichado por el París Saint-Germain en 2017, Radamel no volvió a contar con un compañero de equipo con el que se complementará igual, pues, como lo manifestó: “Kylian es alucinante”.

El joven, sin embargo, sigue pendiente del delantero cafetero fuera de las canchas; el pasado 10 de febrero, en el cumpleaños del samario, compartió una foto en Instagram de su temporada en Mónaco acompañada de la frase “Feliz cumpleaños, Tigre. Gracias por todo, profesor”.

