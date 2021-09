“Este señor siempre le pita mal al Tolima. No sé si no le caigo bien”: Hernán Torres arremete contra el árbitro del juego ante el Deportivo Cali

En la imagen, el entrenador de Tolima, Hernán Torres. EFE/Luis Robayo/Pool/Archivo

Uno de los partidos de más expectativa en la décima jornada de la Liga BetPlay 2021 II fue el disputado entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, y una vez jugado fue de los que más controversia generó.

El compromiso estuvo marcado por la fricción y las faltas, no en vano dos futbolistas salieron lesionados y dos expulsados. En el Tolima, debieron retirarse el lateral Jeison Angulo, por un golpe recibido en la cabeza, y Juan Fernando Caicedo, por una entrada desmedida de Hernán Menosse que le afectó su rodilla.

Entretanto, Álvaro Montero, el guardameta pijao, fue expulsado por empujar a Menosse sin la pelota en disputa. También recibió la tarjeta roja Jorge Marsiglia, por reaccionar al empujón del portero en contra de su compañero de equipo.

En contexto: Con lesionados, expulsiones y un hincha herido al caer de una grada, Cali empató a un gol con Tolima

Pues bien, a raíz de lo sucedido, el DT Hernán Torres arremetió contra el árbitro Wander Mosquera y lo señaló de afectar con sus decisiones al equipo. Incluso, planteó que quizá no le cae bien al juez, razón por lo que de alguna u otra manera termina afectando al club.

“Este señor siempre le pita mal al Tolima. No sé si no le caigo bien yo o no le cae bien el club, pero bueno. Son temas arbitrales que hay que manejar. Para este partido necesitábamos un árbitro de más categoría, jerarquía y experiencia en este tipo de compromisos”.

Aunque, para Torres, Mosquera no incidió en el empate a un gol, se trata de un juez que afecta el ritmo del partido debido a sus decisiones. “Este es un árbitro que está empezando y que lógicamente por su novatada comete muchos errores. No es vistoso, no es claro, no incide en el resultado, pero va en contra del ritmo de juego y de competencia. Es un tema que no quiero tocarlo. Pienso que no incidió en el resultado”, agregó.

LAS DECLARACIONES DE RAFAEL DUDAMEL

Más sereno que Hernán Torres una vez terminada el partido, lució Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali. El timonel venezolano afirmó que pese al empate y la posición del equipo en la liga colombiana, sus dirigidos están jugando bien, razón por la que sueña meterse al grupo de los mejores ocho futbolistas.

“Fue un buen partido, el equipo me ha demostrado de su versatilidad para usar módulos tácticos y desde el 4-3-3 intentamos que el campeón no pudiera funcionar. Tenemos un margen de crecimiento muy grande con pocos días”, expresó.

El nuevo entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Acerca del partido, Dudamel afirmó que cree que merecieron más y que, Deportivo Cali donde se presente va a buscar los partidos. ”Este es el camino, la disposición de los jugadores, el entendimiento y la exigencia. Nos llevamos un punto que no es malo, pero creo que nos quedamos cortos (...) Si nosotros queremos clasificar entre los ocho y si queremos ser campeones, tenemos que actuar como tal y eso nos va llevar a asumir un rol protagónico, tenemos los futbolistas y la calidad para proponer y ser protagonistas”.

Pese a que el cuadro verdiblanco se ubica en la décimo cuarta casilla del torneo, con 10 puntos de 30 posibles, el estratega ve que el fútbol de su equipo ilusiona.

”Por el juego y por nuestras formas, pudimos haber ganado. Hay que tener en cuenta que jugamos con el campeón y que tenemos poco tiempo de trabajo. Las sensaciones son positivas para afrontar lo que se viene”, concluyó.

