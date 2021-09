Yeferson Cossio contó por qué prefirió no saber de qué murió su padre

Foto: Instagram @YefersonCossio

En la noche del pasado miércoles, Yeferson Cossio fue el invitado estelar de Jorge Enrique Abello en su programa ‘Night night’, en el cual invita, cada semana, a reconocidas personalidades del entretenimiento colombiano, con quienes charla sobre sus historias de vida a través de una transmisión en vivo por Instagram.

De ese modo, el afamado influenciador permitió conocer varios aspectos de su intimidad que, sin duda, tomaron por sorpresa a las más de 411 mil personas que, hasta el momento, han escuchado la conversación entre él y el actor colombiano. En medio de la charla, Abello le preguntó a Cossio respecto a la muerte de su padre, un tema sobre el cual ha demostrado sentirse bastante afectado, aún y cuando han pasado 3 años desde su partida.

Bastante anonadado quedó el reconocido actor cuando su entrevistado le contó la razón por la cual nadie de su familia quiso saber de qué murió.

“Él se acostó a dormir y no despertó. No tenía una enfermedad ni nada por el estilo y, además, falleció muy joven, de 46 años (...) A los dos o tres días, mi hermana pensó que él estaba borracho en su habitación y nada, intentamos hasta lo imposible pero no se pudo (hacer nada para salvar su vida)”, comentó Yeferson Cossio.

Aunque admitió que, por supuesto, podían saber las causas del deceso a través de una autopsia, al tratarse de una muerte natural (al parecer), esta no afectó sus órganos vitales, lo cual abrió la posibilidad donarlos a pacientes con graves enfermedades.

“Si le hacíamos autopsia no podíamos donar ninguno de sus órganos, porque los laceran toditos y pues, la verdad, saber de qué se había muerto mi papá no lo iba a devolver a la vida, pero sus órganos sí podrían devolvérsela a muchas otros. Y claro, como al año nos llamaron dos personas a darnos las gracias porque mi papá les había salvado la vida. Entonces la causa exacta no la sabemos, solo sabemos que su muerte dio paso a dos vidas más o quizás a más, pero eso no lo sabemos”, aseveró.

Cabe mencionar que en la entrevista de Jorge Enrique Abello al adinerado empresario, estuvieron presentes también el comediante Iván Marín y el periodista Yamid Amat Serna, a quienes les contó parte de los duros momentos que vivió siendo apenas un niño, pues no todo en su vida ha sido ‘color de rosa’ ni tampoco ha estado llena de lujos, como muchos lo piensan.

“Mi mamá vendía dulces en los buses en Medellín para sostenernos y muchas veces ella en la casa llegaba aporreada, porque hay gente que maneja buses que, yo no sé por qué, pero digamos no les paran cuando se van a bajar, entonces les toca tirarse. Así que ella se caía, se raspaba, muchas veces llegaba llorando porque no tenía qué comer, nos veía a mi hermanita y a mi con hambre”, relató Yeferson Cossio, quien también explicó por qué su entrevista con el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, no salió al aire.

Además, se sinceró y recordó que con escasos años de edad y junto a sus amigos, jugaba mientras ocurrían balaceras en la zona donde vivían, por supuesto, sin tener en cuenta el peligro que esto representaba para sus vidas.

“Los juegos de infancia era cuando habían esa balaceras. Nos poníamos a pensar qué armas serán, será que están disparando con rifle. Nos poníamos a apostar cuántas balas habían quedado nuevas en las fachadas de las casas. Literalmente, esos eran los juegos de nosotros”, concluyó el paisa de 28 años.