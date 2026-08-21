Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Atlético Nacional y Once Caldas empataron 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo amistoso por las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional y Once Caldas unieron fuerzas por las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, de magnitud 7,4, el cual dejó a más de 300 personas muertas y una cifra superior a las 50.000 familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.

Ante eso, el encuentro amistoso entre verdes y blancos recaudó una buena cantidad de alimentos e implementos de primera necesidad, los cuales serán enviados pronto para las personas más necesitadas tras el sismo en los municipios y ciudades afectados por la tragedia.

Luego del encuentro, los dos equipos se alistan para el reinicio del fútbol colombiano, que se dio el miércoles 19 de agosto con unos encuentros aplazados y el fin de semana del 22 y 23 de agosto será la sexta fecha, en la que ambos desean ganar para darles una alegría a los aficionados.

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Nueva ayuda humanitaria gracias a Nacional y Once Caldas

El club Atlético Nacional organizó el miércoles 19 de agosto un partido benéfico en el estadio Atanasio Girardot ante Once Caldas para recaudar apoyo destinado a las zonas afectadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia, y tuvo una buena acogida.

De acuerdo con datos oficiales divulgados en un comunicado, al encuentro asistieron más de 18.000 hinchas y en los puntos de acopio del estadio se reunieron 11,9 toneladas de alimentos y elementos de primera necesidad.

Más de 18.000 personas donaron cerca de 11,9 toneladas de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el terremoto - crédito Atlético Nacional

El partido terminó 2-2, pero el club calificó como “jornada de solidaridad” lo logrado para las comunidades damnificadas. “El estadio Atanasio Girardot fue escenario de una jornada en la que el fútbol se convirtió en un punto de encuentro para ayudar a quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia”, señaló el comunicado.

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La institución aclaró que no está consolidada la cifra exacta de la taquilla, porque hubo hinchas que compraron la boleta para ayudar y no asistieron al estadio. “Atlético Nacional agradece a todas las personas que hicieron parte de esta iniciativa, así como a los hinchas, aliados y organizaciones que se sumaron a esta jornada y contribuyeron a llevar ayuda a las comunidades afectadas”, añadió.

Los dos equipos se unieron para recaudar implementos de primera necesidad y alimentos para las familias necesitadas - crédito Atlético Nacional

Previo a eso, Nacional también organizó una jornada de solidaridad la semana pasada para recolectar más ayuda humanitaria en un centro de acopio, con el apoyo de todos los aficionados y ciudadanos en Medellín, al igual que el resto de clubes del fútbol colombiano en distintas ciudades.

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Así fue el partido en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Once Caldas empataron 2-2 este martes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un amistoso benéfico para las víctimas del terremoto de 7,4 de magnitud del 10 de agosto en Colombia, y presentaron a casi todas sus figuras en el campo de juego.

El primer golpe lo dio el local: a los 23 minutos, Juan Manuel Zapata convirtió para el Verdolaga con un remate colocado desde el borde del área, luego de un centro rastrero de Marlos Moreno que la defensa despejó a medias.

Atlético Nacional y Once Caldas en los actos protocolarios de su partido benéfico y amistoso - crédito Atlético Nacional

Once Caldas igualó al inicio del segundo tiempo con un cabezazo de Edwin Torres, tras un centro de Andrés Correa que complicó al arquero Luis Márquinez, quien ingresó por Franco Armani, titular en los primeros 45 minutos y para darle minutos al joven guardameta.

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En el cierre del partido, el equipo de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera pasó al frente con un gol de Edwin Torres, pero la igualdad llegó dos minutos después tras un cabezazo en propia puerta de Jáider Riquett.

Ambos equipos volverán a la competencia este fin de semana con la sexta jornada de la Liga BetPlay: Atlético Nacional visitará a Fortaleza en El Campín, y Once Caldas jugará como visitante frente a Junior de Barranquilla en el Romelio Martínez.