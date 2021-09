MasterChef: nuevo ‘vainazo’ de Liss Pereira a Carla Giraldo por su desempeño en una prueba

Fotos: RCN Televisión

Cuando se piensa que las polémicas dentro de Masterchef Celebrity Colombia 2021 están disminuyendo, aparecen nuevos elementos que avivan el drama dentro del reality. De hecho, en el capítulo de este 18 de septiembre, se conocieron nuevas muestras acerca de la tensa situación entre Liss Pereira y Carla Giraldo, quienes tienen una rivalidad desde que inició el programa.

De acuerdo con lo que se vio en el reciente episodio, la comediante cucuteña no dudó en lanzar una pulla a la actriz antioqueña por lo que fue su regular participación en la prueba que allí desempeñaron y que, finalmente, la dejó con el delantal negro y la posibilidad de salir en la prueba de eliminación.

Todo sucedió durante la apreciación que dieron los tres jurados al plato de Giraldo, pues afirmaron que tuvo varias inconsistencias, al igual que su amiga Marbelle.

“¿Cómo así? ¿La pasta de Carla no quedó perfecta? Con todas las teorías gastronómicas que nos imparte minuto a minuto a nosotros…”, declaró la también locutora en un evidente tono sarcástico.

Este comentario de Pereira llegó luego de la imitación que hizo de su contrincante el fin de semana pasado, luego de que Carla opinara sobre la decisión que ella tenía que tomar durante otra de las pruebas.

Al ver el capítulo y darse cuenta de que Pereira la imitó, la también modelo no dudó en responder a través de su cuenta de Twitter. “Cuando me imita y lo hace tan perfecto es justo donde me muestra su admiración y todo el tiempo y energía que invertía en mi. Gracias, Liss por darme la importancia que me merezco . Muy buena imitando, porque de resto no nos reíamos tanto”, agregó.

El origen de la mala relación entre Liss Pereira y Carla Giraldo

La adversidad entre estas dos reconocidas mujeres surgió a partir de su encuentro en ‘Masterchef’, donde demostraron, desde el principio, que los comentarios espinosos entre una y otra terminó por echar a perder la relación.

Sin embargo, reveló que fue todo comenzó por una molestia que tuvo con la santandereana durante la grabación de uno de los primeros desafíos.

“Terminamos el reto y cuando volteo a ver ella (Liss Pereira) estaba ‘salseando’ (aplicando salsa a la comida) y ya habían apagado las cámaras”, afirmó y añadió que le dijo a la santandereana: ¿Por qué haces eso? No seas tramposa”.

La actriz paisa aseguró que la humorista le contestó que, de ser ella quien la viera haciendo algo similar, no le diría nada. “Le dije ‘pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí’. Ahí se rompió nuestra relación”, agregó Carla Giraldo, quien terminó por pedirle disculpas ya que también hizo comentarios sobre el hijo que tiene con Ricardo Quevedo, aunque esta no las aceptó.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar. Yo nunca le caí bien”, señaló Carla Giraldo, aún cuando cuestionó que la santandereana haya dicho que la quiso golpear en varias ocasiones.

“Con ella tuve el problema que tuve y ella sabe porqué lo tuve. Ella se ve muy honesta en el programa y me gustaría que dijera por qué se rompió nuestra relación”, concluyó en una reciente transmisión en vivo que que hizo junto a Marbelle y Catalina Maya.