Gustavo Petro cambia su estrategia en X: cerrará respuestas y hará trinos más espaciados

El expresidente dijo que sus mensajes serán “estratégicos” y pidió a la red progresista retransmitirlos, en medio de su nuevo rol opositor - crédito AFP

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El expresidente Gustavo Petro anunció que cambiará su forma de comunicarse en X, la red social que durante su gobierno fue su principal vitrina política y que ahora volverá a usar en un tono más selectivo.

La decisión llega cuando no ha completado dos semanas fuera de la Casa de Nariño y en momentos en que empieza a ocupar un papel visible como opositor al presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información publicada por Semana, Petro hizo el anuncio desde su cuenta oficial, donde suma cerca de nueve millones de seguidores. “Después de mi siguiente trino cambiará mi forma de comunicarme”, escribió el exmandatario, al anticipar que reducirá la frecuencia de sus publicaciones y concentrará sus mensajes en asuntos que considere prioritarios.

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El propio Petro explicó que, en adelante, “los trinos serán muchos más espaciados y solo se dedicarán a mensajes estratégicos para la nación colombiana”. El cambio marca una nueva etapa para un dirigente que ha usado X como herramienta de confrontación, comunicación directa y movilización de sus seguidores.

El expresidente dijo que sus mensajes serán “estratégicos” y pidió a la red progresista retransmitirlos, en medio de su nuevo rol opositor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Suspenderá respuestas y pedirá retransmitir mensajes

Uno de los ajustes anunciados por Petro será la suspensión del área de respuestas. Según dijo, tomó esa decisión porque considera que ese espacio está tomado por “bodegas del sionismo”. La afirmación fue incluida dentro de su explicación sobre la nueva forma en que manejará su perfil.

“Suspenderé el área de respuestas porque está tomada por bodegas del sionismo”, señaló el expresidente. También anunció que se retransmitirán, por fuera de sus trinos personales, artículos que calificó como de “alta calidad” sobre la situación nacional o mundial.

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El exmandatario envió además un mensaje directo a sus seguidores progresistas. Les pidió no limitarse a leer sus publicaciones, sino amplificar sus contenidos. “Espero de la red progresista que se ha configurado en este perfil que no se actúe pasivamente solo leyendo, sino que se retransmitan los trinos”, afirmó.

Petro sostuvo que comenzó una “batalla cultural por el alma de los colombianos” y aseguró que la mentira y la grosería son formas de lo que llamó la cultura del fascismo. Con ese mensaje, dejó claro que su presencia en X seguirá teniendo un componente político fuerte, aunque con menos publicaciones personales y una selección más cuidadosa de contenidos.

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El expresidente dijo que sus mensajes serán “estratégicos” y pidió a la red progresista retransmitirlos, en medio de su nuevo rol opositor- crédito Colprensa/Camila Diaz

Nuevo tono en medio de su papel opositor

La decisión también aparece tras varias críticas que ha recibido por sus publicaciones, entre ellas señalamientos de opositores por errores de ortografía en sus mensajes. Aunque Petro anunció un cambio en su manera de comunicarse, no precisó si esa nueva etapa incluirá revisiones de estilo o correcciones en la redacción de sus trinos.

Durante su presidencia, Petro optó por usar las redes sociales como canal principal de comunicación y tuvo múltiples choques con medios tradicionales. Esa estrategia le permitió hablar directamente con sus electores, fijar posiciones políticas y responder de manera inmediata a debates nacionales.

Ahora, fuera del poder, el expresidente busca mantener ese terreno digital, pero bajo una dinámica distinta. Su anuncio se produce después de aparecer en un discurso de oposición junto al senador Iván Cepeda, en una jornada que evidenció la reorganización del progresismo frente al nuevo Gobierno.

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En sectores de la izquierda hay quienes consideran que Cepeda perdió espacio como figura opositora ante el protagonismo que Petro sigue reclamando. El exmandatario, por su parte, dejó claro que no piensa desaparecer del debate público.

“No he desaparecido, he estado en el país y no me iré sino intermitentemente”, advirtió durante su discurso de oposición, en el que llamó a construir una “gran alianza del pueblo y del mundo por la vida”.

Con el anuncio sobre X, Petro intenta ordenar su presencia digital para una etapa distinta: ya no como presidente, sino como expresidente y figura de oposición. Sus mensajes serán menos frecuentes, pero buscarán mantener influencia política y marcar agenda frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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