Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso

Juan Pablo Montoya analizó la primera mitad de la temporada de Fórmula 1 antes del Gran Premio de los Países Bajos - crédito Paul Foster/Alessio Morgese/Alamy live news vía The Grosby Group

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En la antesala del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1, el primero tras el parón por el verano europeo, el colombiano Juan Pablo Montoya compartió un análisis exhaustivo de la primera mitad de la temporada, revelando su visión sobre las mayores sorpresas, decepciones y los pilotos más destacados del año.

El expiloto colombiano, en su pódcast MontoyAS, propuso un balance que va más allá de los resultados y se adentra en la dinámica técnica y humana de la máxima categoría.

Entre las sorpresas positivas, Montoya destacó al actual líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, al piloto de RedBull Ford, Isaac Hadjar, y al equipo Cadillac que hizo su debut en la categoría reina en la presente temporada.

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Sobre Antonelli, Montoya explicó que su velocidad responde a una comodidad natural con el auto: “Antonelli va rápido porque no le incomoda cómo se mueve el carro, no le incomoda cómo lo maneja”, afirmó.

Montoya señaló a Andrea Kimi Antonelli como una de las sorpresas de la Fórmula 1 y atribuyó su velocidad a la comodidad natural que tiene con el auto - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

En cuanto a Hadjar, reconoció que los cambios de reglamento lo favorecieron, pero valoró su capacidad de sostenerse cerca de Verstappen durante buena parte del año.

“Ha hecho un superbuen trabajo. Las últimas carreras, cuando empezaron a poner los upgrades al carro, se empezó a abrir un poquito el gap (la diferencia entre Hadjar y Verstappen). Se ve la frustración en Hadjar que no puede con el carro. Va a ser interesante cómo continúa el año y qué pasa, pero yo creo que ha sorprendido mucho. Se ha sostenido bastante bien para la posición en la que está”, expresó.

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En el caso de Cadillac, subrayó el mérito de construir desde cero, con recursos propios y con experiencia prácticamente nula en la Fórmula 1: “Para poder ganar lo tienes que hacer en casa y lo están haciendo”, reconoció.

En el apartado de decepciones, Montoya señaló a George Russell, Oscar Piastri y Aston Martin. Sobre Russell, actual tercero en la clasificación y compañero de equipo de Antonelli, el colombiano fue claro: “No es que esté haciendo un mal trabajo, pero uno dice: ahí debería haber un poquito más y no hubo”.

Oscar Piastri integró el apartado de decepciones porque Montoya esperaba que superara a Lando Norris, aunque reconoció mejoras recientes - crédito Marton Monus/REUTERS

Respecto a Piastri, admitió que esperaba más del australiano tras una temporada anterior muy competitiva: “Yo esperaba este año que Óscar le iba a ganar a Lando. Que Óscar iba a salir como con venganza”, explicó. Pese a reconocer sus mejoras recientes, señaló una limitación que persiste en el estilo de manejo del australiano: “Las últimas carreras ha estado supercompetitivo, más que todo en una vuelta, pero si miras en degradación todavía le falta un poco”.

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En cuanto a Aston Martin, consideró que el inicio de temporada fue una sorpresa negativa pese a la recuperación con el último desarrollo del chasis, y siempre pendiente de la expectativa de lo que se vea en rendimiento con el nuevo motor que presentarán en Países Bajos.

Adicional a lo anterior, Montoya se refirió a la incertidumbre por el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin, relativizando la importancia del factor económico y señalando que la decisión depende más del interés y la motivación del piloto que de las negociaciones contractuales.

“No es una cuestión de plata, es más cuestión de qué pasa. Y es complicado, porque si miras en este momento, lo que mostraron con el chasis nuevo y más el potencial de lo que puede venir, como que el sartén pasó de una mano a la otra. Es como todas las negociaciones. El timing de la negociación es superimportante”, apuntó.

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Montoya consideró que Aston Martin tuvo un inicio de temporada por debajo de lo esperado y vinculó su evolución al nuevo chasis y al motor que presentará en Países Bajos - crédito Boglarka Bodnar/EPA/EFE

En el repaso de los mejores pilotos del año, Montoya eligió a Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Defendió la inclusión de Max —a estas alturas fuera del Top 5— pese a las críticas recurrentes sobre el dominio de su monoplaza, argumentando que el neerlandés ha sabido maximizar el rendimiento en cada situación. “El trabajo que está haciendo Max es increíble en ese carro”, destacó.

De igual modo, valoró también la capacidad de Hamilton para mantenerse competitivo al mando de su Ferrari, así como el salto de calidad de Antonelli en su segundo año en la categoría, al punto de ser líder del mundial de pilotos.

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