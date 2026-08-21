Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 20 de agosto

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 20 de agosto de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

Signo y números ganadores del Super Astro Luna de hoy

Fecha:jueves 20 de agosto de 2026.

Número ganador: 6875.

Signo ganador: Libra.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

PUBLICIDAD

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar a la lotería de Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 20 de agosto

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 20 de agosto

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este viernes 21 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este viernes 21 de agosto

Procuraduría con grupo especial vigilará cada peso de la reconstrucción por el terremoto

El equipo hará presencia en zonas afectadas, revisará la respuesta de autoridades y reportará en tiempo real posibles fallas

Procuraduría con grupo especial vigilará cada peso de la reconstrucción por el terremoto

Brasil donó 19 toneladas de arroz a Colombia: ayuda llegará a Pereira para damnificados

Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña salió de Canoas y aterrizará el 21 de agosto con apoyo solicitado por autoridades colombianas

Brasil donó 19 toneladas de arroz a Colombia: ayuda llegará a Pereira para damnificados

Corte ordena proteger a pueblo Jiw: lleva 17 años fuera de su territorio y sufrió cinco desplazamientos

El alto tribunal advirtió exterminio cultural en curso y ordenó garantizar agua, salud, educación, seguridad y una solución definitiva

Corte ordena proteger a pueblo Jiw: lleva 17 años fuera de su territorio y sufrió cinco desplazamientos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Deportes

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso