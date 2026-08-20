Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

La creadora de contenido aseguró que su deseo de quedarse al lado de su pareja se debía a que pensaba que su situación podía resolverse - crédito @luisafernandaw/Instagram

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Luisa Fernanda W explicó públicamente por qué decidió quedarse con Pipe Bueno durante su etapa de adicciones al alcohol y las drogas, en un video publicado en su cuenta de Instagram este jueves 20 de agosto, tras la revelación que el cantante hizo en el pódcast Los hombres sí lloran, del actor Juan Pablo Raba.

La creadora de contenido colombiana reconoció que durante ese período no tenía certeza de lo que ocurría dentro de su propio hogar.

“Yo no sabía lo que Pipe estaba haciendo en nuestra casa hasta el día que lo descubrí. Tenía mis sospechas, pero no tenía cómo confirmarlo”, afirmó. Según relató, fue un momento de revelación el que detonó la crisis: “Ese día todo explotó”. A partir de entonces, la pareja buscó ayuda profesional, estableció límites y tomó decisiones para enfrentar la situación.

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La paisa señaló que inicialmente no estuvo de acuerdo con que su pareja hiciera pública la historia. “Yo siempre he pensado que los trapitos sucios se lavan en casa”, dijo. Fue la convicción de Pipe Bueno de que su testimonio podía servir como mensaje contra el consumo de sustancias lo que la llevó a respaldar la decisión.

“Yo sabía que mi misión no era solamente con Pipe, era contra el alcohol y las drogas”, explicó.

La creadora de contenido dijo que no sabía lo que Pipe Bueno hacía en su casa hasta que lo descubrió y ese hecho desató la crisis. La pareja buscó ayuda profesional, estableció límites y tomó decisiones para enfrentar sus adicciones - crédito @luisafernandaw/Instagram

La razón central de su permanencia en la relación, dijo, fue el conocimiento profundo que tiene de su pareja.

“Me quedé porque conozco a Pipe, sé quién es, sé desde dónde opera, conozco su corazón”, declaró. Y añadió que, independientemente del vínculo sentimental, habría actuado igual: “Así no hubiese sido mi pareja, si fuera mi amigo o alguien cercano, yo lo hubiese ayudado a salir de ahí”.

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El video surgió en respuesta a críticas en redes sociales que interpretaron su decisión de quedarse como una invitación a otras mujeres a tolerar situaciones similares. La creadora de contenido fue explícita al desmarcar su caso de ese mensaje: “Jamás yo le diría a una mujer que debe aguantar cualquier tipo de abuso o una situación que ponga en riesgo su integridad y la de sus hijos”.

Luisa Fernanda también precisó que, en su evaluación personal, la situación de Pipe tenía solución: “Yo en mi corazón sentía que lo que Pipe estaba viviendo tenía mucha solución”.

Luisa Fernanda W respondió a las críticas en redes sociales y aclaró que su decisión no significa que una mujer deba tolerar abuso ni riesgos para su integridad o la de sus hijos - crédito @luisafernandaw/Instagram

La decisión, afirmó, estuvo también atravesada por la fe. La creadora de contenido describió momentos de oración en los que entregó la situación a Dios: “Yo no puedo con mis propias fuerzas. Te entrego todo esto que estoy viviendo. Te entrego la vida de Pipe, la de mis hijos, la de mi familia”. Atribuyó a esa espiritualidad parte de la fortaleza que encontró para atravesar el proceso.

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Al referirse al estado actual de Pipe Bueno, dijo: “Hoy podemos decir que Pipe está limpio, que ha venido superando eso, que el camino no es fácil”. Reconoció que la recuperación de las adicciones es un proceso continuo y que la ayuda profesional resulta indispensable en estos casos.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram

El cantante caleño había confesado en el pódcast de Juan Pablo Raba que llegó a consumir alcohol desde el desayuno y a mezclar sustancias incluso estando en casa con sus hijos, durante el período en que la familia vivía en México. Según relató, el punto de quiebre llegó cuando despertó y encontró que Luisa se había marchado con los niños a un hotel. Tras ese episodio, inició un proceso de recuperación con acompañamiento profesional y lleva varios meses sobrio.

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“Todo lo que yo les muestro en mis redes sociales representa una parte de mi realidad. Pero también soy un ser humano con virtudes, con falencias”, dijo la creadora de contenido, al reconocer que su imagen pública no refleja la totalidad de su vida. Cerró su mensaje con una afirmación sobre su propia decisión: “Lo cuento porque esta fue mi decisión, este fue mi proceso y esta fue nuestra historia”.