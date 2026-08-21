Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

La tercera temporada se estrenará en la plataforma el 28 de agosto - crédito Prime Video

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Tras meses de espera, Betty la fea: más fea que nunca, nombre de la tercera temporada de la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, ya tiene fecha confirmada para su estreno en Prime Video.

La fecha elegida para el estreno es el 28 de agosto de 2026, un lanzamiento global que Amazon MGM Studios posiciona como uno de los eventos de streaming más esperados del año para la audiencia hispanohablante.

Para la feche de estreno se lanzarán todos los episodios desde el primer día, en un lanzamiento simultáneo para más de 240 países y territorios para ver la continuación de la historia que enfrenta a Beatriz Pinzón Solano a nuevas crisis personales y profesionales.

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Sinopsis de la tercera temporada

La tercera temporada de Betty la fea transcurre en Bogotá y reúne al Cuartel de las Feas en el desfile de despedida de Hugo Lombardi - crédito Prime Video

La temporada arranca en Bogotá, donde Betty asiste al desfile de despedida de Hugo Lombardi, un evento que sirve de reencuentro para el Cuartel de las Feas, reunido en pleno por primera vez desde la novela original.

La trama coloca a Betty en un proceso de transformación que va más allá de lo estético. La protagonista inicia terapia, estrena apartamento propio y debe enfrentar una grave crisis en Ecomoda, producto de un escándalo de plagio que amenaza la reputación de la empresa, según detalló la producción de la serie. Al mismo tiempo, queda envuelta en un triángulo amoroso entre Armando y Michel, su expareja francesa, lo que reaviva emociones del pasado y reorienta el rumbo de su vida.

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Javiera Balmaceda, directora de originales internacionales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, explicó en un comunicado de prensa el alcance de la apuesta: “Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado”.

En un video protagonizado por la mismísima Beatriz Pinzón Solano, se dieron unos cuantos detalles de lo que se viene para la tercera temporada - crédito Prime Video

El elenco de esta tercera entrega incluye, además de Orozco y Abello, a Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic. La dirección está a cargo de Juan Carlos Mazo y la producción de RCN Estudios, con la participación de Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín.

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El guion fue desarrollado por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo, quienes apuestan por una narrativa que mezcla humor, drama y romance, con una Betty renovada que pone a prueba sus decisiones y las relaciones con quienes la rodean.

El regreso no es casual. La primera temporada de Betty la fea: la historia continúa, estrenada en Prime Video, se convirtió en la serie o película más vista de todos los tiempos en la plataforma para Colombia y en la producción latinoamericana con mayor audiencia global en su primera semana. El impacto fue tan inmediato que, apenas siete días después del estreno, la plataforma anunció oficialmente una segunda temporada.

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La segunda entrega mantuvo al elenco original y apostó por una narrativa adaptada a los nuevos formatos de consumo. Como en las temporadas anteriores, los diez episodios de Betty la fea: más fea que nunca estarán disponibles desde el primer día para más de 240 países y territorios, una estrategia que ha probado ser determinante en la recepción global de la franquicia.

Ana María Orozco se refirió al legado de ‘Betty la fea’ y lo que implicó retomar el personaje 25 años después

Ana María Orozco afirmó que el paso de 25 años aporta nuevas capas al personaje de Betty y abre una identificación con mujeres en otra etapa de la vida - crédito @anaorozcoof/Instagram

En diálogo con People en Español, la intérprete de Beatriz Pinzón Solano habló en junio pasado sobre el regreso al personaje que la convirtió en un referente de la telenovela latinoamericana, en medio de la expectativa por el estreno de una tercera temporada.

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“Hace 10 años no hubiera sido tan interesante volver a meterme en este personaje”, reconoció la actriz colombiana de 51 años. “Yo creo que pasados 25 años, han pasado más cosas que se le pueden aportar al personaje (...) Y tiene una hija más grande, una vida en pareja, y me parece una edad muy interesante también para la mujer ya llegando a los 50 años, todo lo que tiene por vivir también”, añadió.

En ese sentido, Orozco destacó que esta continuación de la historia dejó abierta la posibilidad de que los televidentes se puedan identificar igualmente con Betty, tal y como sucedió en la telenovela original, emitida entre 1999 y 2001. “Muchas televidentes podrán identificarse con la nueva Betty. Es como un nuevo comienzo para muchas mujeres que ya sus hijos han crecido, que han cumplido como todo un ciclo, así que es bien interesante lo que pasa también con Betty en esta etapa”, apuntó.

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