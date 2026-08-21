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Juan Pablo Ángel, con experiencia como delantero colombiano, definió a Jhon Jáder Durán con estos seis adjetivos

Ambos atacantes pasaron por el Aston Villa de Inglaterra: uno es recordado por sus grandes anotaciones; el otro, por su irregularidad

Juan Pablo Ángel, destacó las cualidades de goleador, rápido y físico, de Jhon Jáder Durán - crédito Benfica/Dimayor
Juan Pablo Ángel, destacó las cualidades de goleador, rápido y físico, de Jhon Jáder Durán - crédito Benfica/Dimayor
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Jhon Jáder Durán atraviesa una nueva etapa de su carrera con el objetivo de recuperar la continuidad que no logró encontrar en sus últimos clubes y volver a estar en el radar de la selección Colombia.

El delantero antioqueño llegó al Benfica en condición de préstamo para la temporada 2026-27 y su comienzo fue positivo: ya suma dos goles en partidos oficiales con el conjunto portugués. Su rendimiento volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que sea tenido en cuenta para los próximos compromisos de la Tricolor.

El atacante viene de un periodo de movimientos constantes por el fútbol internacional. Después de su paso por Aston Villa entre 2023 y 2025, Durán continuó su carrera en Al-Nassr, Fenerbahce y Zenit, pero en ninguno de esos equipos consiguió consolidarse durante un periodo prolongado. Ahora, en Benfica, tiene una nueva oportunidad para demostrar las condiciones que lo llevaron a convertirse en uno de los delanteros jóvenes más seguidos del fútbol colombiano.

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Juan Pablo Ángel
El exjugador anotó 62 goles con los villanos entre 2001 y 2007 - crédito @juanpabloangel9/Instagram

En medio de ese escenario, Juan Pablo Ángel habló sobre el presente del atacante en una entrevista con Win Sports y recordó el momento en que Durán llegó al Aston Villa. El exdelantero colombiano, que tuvo una importante etapa en el fútbol inglés precisamente con los ‘Villanos’, consideró que aquella experiencia pudo haber sido todavía más beneficiosa para el antioqueño.

A mí me dio mucho gusto cuando Jhon Durán fue al Aston Villa. Unai Emery es un técnico que le hubiera ayudado mucho a la carrera de Jhon Jáder. Desafortunadamente, salió relativamente rápido”, manifestó Ángel en ese canal deportivo.

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La competencia de Jhon Jáder Durán en Benfica

El exjugador también destacó que Durán cuenta con condiciones suficientes para competir al más alto nivel y dejó una petición concreta de cara a esta nueva etapa: encontrar regularidad.

Él tiene todas las habilidades y todas las condiciones para convertirse en un delantero de talla mundial”, aseguró. Para Ángel, la edad del atacante todavía juega a su favor y puede permitirle corregir aspectos de su carrera mientras gana experiencia.

La descripción del exdelantero colombiano se apoyó en seis características específicas. Ángel señaló que Durán “es físico”, “es rápido” y “hace goles”. Además, destacó su capacidad para participar en el juego colectivo al afirmar que “es capaz de comandar el ataque sosteniendo la pelota”. A esas condiciones sumó que “tiene juego aéreo decente” y “tiene buena pegada”.

Jhon Jáder Durán
Durante su etapa en el Aston Villa, club en el que militó entre enero de 2023 y enero de 2025, el delantero colombiano Jhon Jader Durán disputó un total de 78 partidos oficiales y anotó 20 goles - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Las seis cualidades explican, según Ángel, por qué distintos clubes han decidido apostar por el delantero de 22 años, pese a que todavía no ha conseguido mantener una continuidad prolongada. “Tiene características que a nosotros como selección nos ayudarían un montón”, expresó.

La llegada al Benfica puede ser determinante en ese proceso. Durán tendrá que competir por minutos con el griego Vangelis Pavlidis, pero sus primeras actuaciones le permitieron comenzar a ganar protagonismo. Sus dos goles en partidos oficiales representan una señal positiva después de un periodo marcado por cambios de club y diferentes desafíos.

Las estadísticas de Jhon Jáder Durán en Aston Villa

En Aston Villa, Durán disputó 55 partidos y marcó 14 goles entre 2023 y 2025. En la Premier League consiguió 12 anotaciones en 43 encuentros y también tuvo participación en competiciones europeas. Allí dejó algunas de las actuaciones que despertaron el interés de clubes importantes, aunque su salida se produjo antes de alcanzar una consolidación definitiva.

Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba aparecen como alternativas, mientras Durán intenta construir argumentos desde Portugal. Su recorrido con la selección absoluta registra 17 partidos y tres goles desde su debut, el 24 de septiembre de 2022.

Jhon Jáder Durán
Desde junio de 2025 que Jhon Jáder Durán quedó apartado de la selección Colombia - crédito FCF

Ángel, quien disputó 33 partidos oficiales y marcó nueve goles con Colombia, también habló sobre el proceso de la Tricolor y defendió la experiencia acumulada en grandes torneos. “La Selección Colombia ya sabe lo que es jugar finales; no es por comparar, pero Argentina, antes de ganar la Copa América y el Mundial, ¿cuántas finales perdió? Entonces eso es experiencia”, afirmó.

Su mensaje para Durán, sin embargo, pasa por un concepto central: regularidad. “Por eso tantos equipos han apostado por él, esperando que él pueda encontrar regularidad durante una temporada, dos o tres. Es un jugador que está joven, que va a ir madurando, va a ir creciendo y ojalá que sea rápido porque sus características, en el fútbol actual, son muy importantes”, concluyó Ángel en Win Sports.

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