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Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

La empresaria contó que atraviesa demandas para defender varios inmuebles del fallecido, una batalla que, según relató, nació por una antigua relación de confianza y que hoy salpica su legado laboral

Tras despedirse de 'La casa de los famosos Colombia', Sandra Muñoz confirmó que está por lanzar un libro con sus memorias - crédito @sandramunoz20/Instagram
La empresaria contó que atraviesa demandas para defender varios inmuebles de su esposo fallecido - crédito @sandramunoz20/Instagram
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En 2026 se conocieron detalles de la muerte del esposo de Sandra Muñoz; sin embargo, el 20 de agosto el caso volvió a ser tendencia porque la modelo reveló que tiene una disputa por propiedades que, según relató, habían quedado a nombre de una expareja de él por una relación de confianza de décadas.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia indicó que hoy enfrenta demandas para defender bienes que, afirmó, formaban parte del legado de trabajo que su pareja construyó durante años. Muñoz vinculó ese conflicto con el asesinato de su esposo durante un atraco en la Feria de Cali en 2024.

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En una entrevista con El Gordo Ariel, en Alerta al Chisme, dijo que la disputa judicial se desató después de esa muerte y la conectó con decisiones patrimoniales tomadas mucho antes, cuando Diego dejó algunas propiedades registradas a nombre de una exnovia.

La modelo precisó que esa mujer había sido pareja de Diego años antes de que ellos empezaran su relación. Según su versión, esa cercanía fue la razón por la que él puso a su nombre algunos inmuebles, una decisión que hoy derivó en un pleito judicial.

Muñoz dijo que el dinero no explica su decisión de seguir adelante con el proceso, sino un valor sentimental: “Para mí el dinero se consigue, el dinero va y viene. Para mí el dinero rompe relaciones, rompe amistades, rompe vínculos familiares”.

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Sandra Muñoz sostuvo amoríos con algunos narcotraficantes - crédito @sandramuños20/ Instagram
La empresaria dijo que su proceso no responde al valor económico, sino a la intención de proteger la voluntad de su pareja y el trabajo que construyó durante dos décadas - crédito @sandramuños20/ Instagram

Sandra Muñoz atribuyó el conflicto a bienes que su esposo dejó a nombre de una expareja

“Estamos en un tema de unas demandas, porque hay una persona, una ex de él de hace 10 años, 12 años, que ellos se habían dejado, pero como era una persona de su completa confianza, de 25, 30, 40 años de conocer, jamás se imaginó que esta persona quería apoderarse de algo”, dijo.

La exconcursante del formato de entretenimiento agregó lo siguiente: “Simplemente por confianza, por cariño, él tomó la decisión de poner algunas propiedades a nombre de esa persona”.

Un juez desenfocado vestido con toga negra golpea un mazo de madera sobre una mesa. Se observa un emblema en la pared y personas al fondo.
Se está a la espera de la decisión que tome la justicia en este proceso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El patrimonio en disputa quedó ligado al legado laboral de Diego en San Andrés

Muñoz dijo que empezó el proceso legal en una defensa de la voluntad y la trayectoria de su pareja. En la misma entrevista sostuvo que su intención pasa por “respetar sus deseos” y preservar “su legado de 20 años de trabajo en el mundo hotelero, en la ciudad de San Andrés”.

En ese punto también dejó planteada una lectura moral del conflicto: “Arriba hay un Dios, sea que la ganemos o no la ganemos. Arriba hay un Dios que sabe quién está actuando con el corazón, que sabe a quién solamente le interesa el dinero”.

Sandra Muñoz en en un montaje de Infobae Colombia
Sandra Muñoz es recordada por su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Meses antes de referirse a las propiedades, Muñoz habló del impacto que le dejó el crimen de Diego, con el que compartió cinco años de relación: “Fue un tema muy duro, muy complicado, casi 2 años ya, y bueno, todavía seguimos con el dolor en el alma”.

La empresaria añadió que no considera superada esa etapa de su vida, debido a que la marcó profundamente: “Todavía es una pérdida grande, inmensa, que obviamente no he podido superar y no superaré, pero la vida sigue”.

Cabe mencionar que Sandra se enteró de la noticia del crimen el 28 de diciembre de 2024 a través de una llamada de la hija de su pareja: “Me dijo: Sandra, mataron a mi papá por robarlo”, relató en diálogo con Se dice de mí, y luego resumió el hecho con una frase que volvió a poner el foco en la violencia del caso: “Que por robar una cadena, por robar un reloj, acaben con la vida de un ser humano”, demostrando que el que fue su compañero sentimental fue atacado en medio de un robo.

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