Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Edwuin Cetré se ha destacado con Estudiantes de La Plata desde 2024, cuando fue comprado proveniente del Independiente Medellín - crédito Ignacio Amiconi/Fotobaires

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Edwuin Cetré es uno de los jugadores de mayor nivel y experiencia en Estudiantes de La Plata, cuatro veces campeón en Argentina y con tres temporadas encima, pero en los últimos meses perdió minutos y el club consideró que era mejor que encontrara otro club para mejorar el nivel.

Sin embargo, ante la opción de Nacional, Cetré fue blanco de un comentario racista por parte de un directivo del cuadro uruguayo, luego de que el colombiano no llegara a un acuerdo para el fichaje y la negociación se cayera en los últimos días, lo que dejó molestos a los dirigentes.

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Por lo pronto, el cafetero continúa con el “Pincha” y estará en los cuartos de final de la Copa Libertadores, a la que llegó con una asistencia en el encuentro de vuelta frente a la Universidad Católica de Chile en Santiago y aspira a ser protagonista en el certamen de la Conmebol.

De la molestia con Cetré, al racismo por su fichaje caído

El colombiano Edwuin Cetré estuvo a un paso de sumarse a Nacional en un préstamo de un año y medio, hasta diciembre de 2027, pero la operación se cayó porque el futbolista “no quiso venir”, según afirmó el vicepresidente del club uruguayo, Flavio Perchman, al medio local Carve Deportiva.

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La declaración generó repercusión en redes sociales por el uso del término “morocho”, que varios usuarios interpretaron como una ofensa vinculada al color de piel del jugador, pese a que el directivo, durante el programa, trató de verse tranquilo al explicar las razones de su fichaje caído.

Edwuin Cetré hace parte de Estudiantes desde enero de 2024 y cuando pudo salir a Nacional de Uruguay, recibió un comentario racista de su vicepresidente - crédito Estudiantes LP

La negociación contemplaba un préstamo con un cargo de 320.000 dólares hasta finales de 2027 y una opción de compra por el 100% de los derechos. Perchman lo resumió así: “Lo de Cetré estaba cerrado en un préstamo de un año y medio y después el morocho no quiso venir”.

El frustrado pase a Nacional fue el segundo fichaje que se cayó en 2026 para el extremo. En febrero, Estudiantes y Athletico Paranaense habían acordado su transferencia, pero el club argentino informó luego que “la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

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Edwuin Cetré continuará en Estudiantes mientras se resuelve su futuro, sea en Argentina o en el exterior - crédito @EdelpOficial/x

Cetré, una de las figuras del título de Estudiantes en la Liga Argentina 2025, perdió continuidad: fue titular en 10 de 25 partidos, no convirtió goles y aportó dos asistencias, la más reciente ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Rumbo a cuartos de Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó el martes 18 de agosto a cuartos de la Copa Libertadores tras golear 0-3 a Universidad Católica de Chile en Santiago, con dos goles de Guido Carrillo y la buena aparición de Edwuin Cetré en el segundo tiempo en el Claro Arena.

El equipo dirigido por Alexander Medina abrió el marcador al final del primer tiempo con Joaquín Correa, que ingresó por lesión de Tiago Palacios y definió con un remate desde la medialuna al palo derecho del arquero Vicente Bernedo tras un pase de Baltasar Rodríguez.

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Guido Carrillo celebra su segundo gol contra Universidad Católica durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores - crédito Andres Pina/Photosport

En el complemento, Carrillo amplió a los 53 con un cabezazo luego de un centro de Eros Mancuso y selló su doblete a los 83 con una definición dentro del área al palo izquierdo de Bernedo tras un envío con rosca del colombiano Cetré. En el tramo final, la Universidad Católica tuvo una chance clara con un remate de Branco Ampuero que atajó Fernando Muslera.

El pase se definió luego de una serie que había quedado igualada 1-1 en la ida de octavos en La Plata. El rival de Estudiantes será Corinthians, conjunto que eliminó a Rosario Central en el Neo Química Arena por el triunfo 1-0 en la vuelta, tars el 0-0 en la ida.

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