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Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Los dos hombres más cercanos a la influenciadora barranquillera reaccionaron en redes sociales ante la escalada del conflicto legal por la custodia del menor Emiliano

La influencer Aida Victoria Merlano habla sobre matrimonio, hijos y su futuro con Escro - crédito @therealescro/ Instagram
Escro reapareció en medio de la polémica que protagonizan su prometida Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada por la custodia de su hijo Emiliano - crédito @therealescro/Instagram
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Aida Victoria Merlano respondió a su expareja Juan David Tejada —conocido en redes sociales como El Agropecuario— vienen protagonizando una nueva polémica alrededor de su hijo Emiliano, la cual escaló hasta lo legal y ahora involucra hasta a la Fiscalía General de la Nación.

La polémica tuvo su origen días después de que Merlano anunciara su compromiso matrimonial con el streamer David Darville, conocido como Escro.

Tejada publicó un comunicado en Instagram en el que reveló que autorizó la salida del menor del país tras acercamientos entre abogados de ambas partes, con fecha de retorno pactada para el 3 de agosto de 2026. Según denunció, ese plazo venció hace más de dos semanas y Emiliano no ha regresado a Colombia.

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“Una vez Emiliano salió del país, no regresó en la fecha autorizada. Actualmente no tengo información clara y verificable sobre su ubicación ni sobre la fecha en que retornará”, escribió el creador de contenido.

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El Agropecuario se pronunció en redes sociales por el presunto incumplimiento de Aida Victoria de volver con su hijo antes del 3 de agosto - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

En una transmisión en vivo posterior, Tejada fue más directo: “La verdad es casi un secuestro porque no sé en qué lugar del mundo está el niño. Me lo pasan, sé que está bien, pero no sé en qué parte del mundo está. Panamá, las Bahamas, Estados Unidos, España, Europa, no sé”, afirmó. También denunció que el bloqueo en la comunicación le impidió contactar a su hijo el día en que el menor cumplió su primer año de vida.

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El empresario y expareja de Merlano anunció que llevará ante la Fiscalía tanto el presunto incumplimiento del acuerdo de retorno como las amenazas que, según afirmó, ha recibido. Cerró su intervención con una advertencia: “En estos momenticos Aida es fugitiva con el niño. Que los abogados y la Fiscalía se encarguen de lo que tienen que encargar”, señaló.

La situación adquiere peso adicional por la condena que enfrenta Merlano: 13 años y 8 meses de prisión por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, en 2019. La Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de casación presentado por su defensa, por lo que el proceso sigue activo. Tejada vinculó ese contexto directamente a su decisión de acudir a las autoridades: “Esta situación me genera especial preocupación teniendo en cuenta las circunstancias judiciales públicamente conocidas que actualmente enfrenta la señora Aida Victoria Merlano”.

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La barranquillera compartió la historia en respuesta a las declaraciones del creador de contenido - crédito @aidavictoriam/IG

La respuesta de la barranquillera llegó a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde apareció junto al bebé en un restaurante. “Mi hijo está feliz y tranquilo, de vacaciones con David, sus dos niñeras, su tía Celes y su mamá, que es su ÚNICA proveedora y su soporte emocional”, escribió Merlano. El mensaje cerró con una frase directa: “Creo que después de todo lo que hemos tenido que pasar, merecemos ser felices”. La publicación no abordó ninguno de los puntos jurídicos planteados por Tejada.

En ese clima de tensión, los dos hombres hicieron publicaciones que fueron tomadas de distinta manera en las últimas horas del jueves por los usuarios en plataformas digitales.

Por un lado, Escro reapareció en sus redes sociales con una publicación compuesta por dos fotos en las que aparece acompañado de la influenciadora, mientras disfrutan del día en la playa.

Escro compartió una publicación junto a Aida Victoria Merlano en la playa, en medio de la polémica de la barranquillera con Tejada - crédito @therealescro/Instagram
Escro compartió una publicación junto a Aida Victoria Merlano en la playa, en medio de la polémica de la barranquillera con Tejada - crédito @therealescro/Instagram

La publicación vino acompañada de las palabras “mi paz”, en un gesto que fue visto como un gesto en el que, pese a las dificultades, veía en la influenciadora una influencia positiva y le brindaba todo su apoyo.

Por su parte, Tejada también dejó una frase en sus redes que no pasó desapercibida. En su caso, se limitó a utilizar un meme acompañado de las palabras: “No hables, solo haz silencio y observa”, sin mencionar directamente a Merlano, pero en el momento álgido del enfrentamiento público entre la expareja.

Tras las publicaciones de Merlano, Tejada volvió a pronunciarse en redes sociales, en una publicación que fue tomada como su reacción a los señalamientos de la barranquillera - crédito @elreydelosagropecuarios_/Instagram
Tras las publicaciones de Merlano, Tejada volvió a pronunciarse en redes sociales, en una publicación que fue tomada como su reacción a los señalamientos de la barranquillera - crédito @elreydelosagropecuarios_/Instagram

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