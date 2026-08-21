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Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

El ídolo del Club América destacó en los años 80 como un mediocampista de gran calidad técnica y se convirtió en el motor del equipo que logró el tricampeonato (1983-84, 1984-85 y Prode 85)

El de la izquierda es Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, y el de la derecha es Daniel Brailovsky, ex futbolista durante su etapa con Club América de México - crédito AFP
El de la izquierda es Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, y el de la derecha es Daniel Brailovsky, ex futbolista durante su etapa con Club América de México - crédito AFP
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La posible llegada de Juan Carlos Osorio a Tigres generó una fuerte reacción en México. El entrenador colombiano apareció entre las alternativas que manejaba el club de Nuevo León para reemplazar a Guido Pizarro, quien dejó el cargo en agosto de 2026. Sin embargo, la posibilidad no pasó de ser una opción dentro de la baraja y finalmente fue descartada por la directiva.

En medio de ese escenario, Daniel ‘Ruso’ Brailovsky cuestionó duramente al extécnico de la selección de México y lanzó una frase que provocó debate en FOX México.

El tema fue abordado el martes 18 de agosto de 2026 en el programa ‘Cuadro Titular’, de ese canal deportivo. Allí se discutieron los nombres que sonaban para ocupar el banquillo de Tigres, entre ellos Guillermo Barros Schelotto, Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio. La mención del colombiano provocó una respuesta inmediata de Brailovsky, exfutbolista argentino y reconocido analista del fútbol mexicano.

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“No, me quiero matar. ¿Hay otro estúpido más que lo va a contratar? ¿Cuántos hay en el fútbol? El que lo contrate es un estúpido”, manifestó el ‘Ruso’ durante la transmisión. Su crítica fue todavía más directa cuando se refirió a la forma de trabajar del entrenador colombiano: “Es un tercero de cuarta. No, para ningún lado, no lo quiero tener ni cerca. Te miente en la cara”.

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, sonaba para dirigir a Tigres de México, equipo que tiene como capitán a Gignac, el francés - crédito Reuters
Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, sonaba para dirigir a Tigres de México, equipo que tiene como capitán a Gignac, el francés - crédito Reuters

Daniel ‘Ruso’ Brailovsky hizo buena parte de su carrera en México, especialmente con el América, donde se convirtió en una figura reconocida. Después de su retiro, continuó vinculado al fútbol como entrenador y analista, por lo que sus opiniones tienen peso dentro del entorno de la Liga MX.

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La fuerte crítica contra Juan Carlos Osorio no parece surgir únicamente por la posible llegada del colombiano a Tigres. En su intervención del 18 de agosto de 2026 en FOX Sports México, Brailovsky dejó claro que su rechazo hacia el entrenador viene de tiempo atrás. Al hablar sobre sus recientes apariciones como analista y recordar sus trabajos anteriores, aseguró: “No cambió, está peor que nunca; lo escuché en un par de entrevistas, lo vi trabajar en otro lado”.

¿Qué equipos mexicanos ha dirigido Juan Carlos Osorio?

La intervención del exjugador estuvo marcada por su rechazo a la posibilidad de que Osorio pudiera volver a dirigir en la Liga MX. El colombiano tiene una trayectoria amplia en diferentes países y también cuenta con experiencia en el fútbol mexicano, donde dirigió a Puebla y Xolos de Tijuana, además de haber estado al frente de la Selección de México entre 2015 y 2018.

Precisamente, su etapa con el combinado nacional fue uno de los aspectos que volvieron a aparecer en la discusión. Osorio condujo a México durante el Mundial de Rusia 2018 y consiguió una victoria recordada ante Alemania en la fase de grupos, aunque posteriormente el equipo fue eliminado por Brasil en los octavos de final. Después de su paso por el seleccionado mexicano, el entrenador continuó su carrera en distintos clubes y selecciones.

Juan Carlos Osorio dirigió a la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Pilar Olivares/Reuters
Juan Carlos Osorio dirigió a la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Pilar Olivares/Reuters

Brailovsky, sin embargo, considera que el técnico no atraviesa un buen momento. En FOX Sports recordó las apariciones de Osorio como analista durante el Mundial de 2026 y cuestionó la evolución que ha tenido desde sus últimos trabajos como entrenador.

“No cambió, está peor que nunca. Lo escuché en un par de entrevistas, lo vi trabajar en otro lado”, afirmó el argentino, quien mantuvo su postura pese a que en el programa intentaron llevar la discusión hacia otros candidatos para Tigres.

Daniel Alberto Brailovsky Poliak, conocido popularmente como "El Ruso" Brailovsky, no es de nacionalidad mexicana por nacimiento, sino un exfutbolista, director técnico y analista de televisión argentino naturalizado mexicano e israelí - crédito AFP
Daniel Alberto Brailovsky Poliak, conocido popularmente como "El Ruso" Brailovsky, no es de nacionalidad mexicana por nacimiento, sino un exfutbolista, director técnico y analista de televisión argentino naturalizado mexicano e israelí - crédito AFP

Las declaraciones se produjeron mientras el club regiomontano buscaba alternativas para suceder a Guido Pizarro. La salida del argentino obligó a la institución a revisar diferentes perfiles y, durante esos días, surgieron varios nombres como posibles candidatos. Entre ellos estuvo Osorio, aunque su nombre perdió fuerza rápidamente y terminó fuera de los planes.

Otros nombres también fueron mencionados en la discusión. Óscar Pareja apareció como otra alternativa para el banquillo, mientras que Quique Setién fue considerado un candidato de mayor dificultad debido a que anteriormente no había mostrado disposición para asumir un proyecto en la Liga MX. Jaime Lozano e Ignacio Ambriz también fueron relacionados con el cargo, aunque posteriormente quedaron fuera de la carrera.

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