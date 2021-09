La actriz Laura Londoño contó que está disfrutando a plenitud el embarazo de su segundo bebé

Luego de finalizar las grabaciones de la nueva adaptación de ‘Café, con aroma de mujer’ para el Canal RCN, Laura Londoño se dirigió a los Estados Unidos a una gira de medios para promocionar la telenovela para el público latino en la cadena Telemundo. El pasado 22 de julio, la actriz fue sorprendida por el presentador del programa en que se encontraba dando una entrevista, cuando a sus manos llega un regalo por parte de la producción y que dejó en evidencia que se encontraba esperando su segundo hijo.

Este viernes 17 de septiembre, en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, Londoño reveló cómo avanza su embarazo con este segundo bebé que viene en camino, del que todavía se desconoce el género pero que a la mujer no le preocupa porque lo recibirá con el mismo amor independientemente del género.

“Siempre supe en ese momento en que abrí la puerta a la maternidad, que era importante tener un segundo hijo, para mí lo que más amo en mi vida son mis hermanos, creo que han sido una bendición gigante en mi vida, son una gran compañía, es un amor incomparable con ningún otro entonces quería darle también ese regalo a mi hija”, así describe la actriz, para ‘Lo Sé Todo’, las razones que tuvo para traer este segundo retoño a su hogar.

Señaló, además, que muchas personas creen en el hecho que cuando una mujer queda embarazada, inmediatamente el imaginario de las personas es que están enfermas, pero no es verdad, ella asegura que le encanta estar embarazada pues es una mujer demasiado inquieta, le gusta trabajar mucho y lo vive de la manera más natural en su estado de gestación.

Fotografía tomada de Instagram @londonotlaura

Otro de los aspectos que resalta Londoño, es la salud de ella y la de su bebé, por lo que está a la espera que avance un poco más la gestación para poder vacunarse contra el covid-19.

“Como recomendación del pediatra estoy esperando un tiempo prudencial de gestación, pues no se debe hacer en las primeras semanas, la verdad no me hubiera gustado vacunarme embarazada, pero pues por lado y lado cualquier decisión que uno tome es un riesgo y pues es preguntarse, cuál de los dos riesgos quiero tomar”, señaló Londoño para ‘Lo Sé Todo’.

No la trasnocha la idea de tener otra niña, por lo que no le ha prestado mucha atención al hecho de saber cuál será el género del bebé, así lo indicó para ‘Lo Sé Todo’: “En este momento obvio ya tengo una hija y que si es otra niña como esta, yo me muero de amor pero claro que si digo que qué rico tener la experiencia de ser mamá de un niño, esa es la única tendencia que tengo pero de resto que venga lo que sea”.

¿Quién es el esposo de Laura Londoño?

Cabe resaltar que Laura Londoño está casada con el cineasta y empresario, Santiago Mora Bahamón, quien es el padre de Allegra su primogénita y del bebé que viene en camino. La pareja contrajo nupcias el 7 de diciembre del 2018 en una ceremonia bastante hermosa donde estuvieron acompañados de familiares y amigos cercanos a la pareja.

