Caen cuatro presuntos responsables de masacre en Tuluá

Las autoridades colombianas capturaron a cuatro presuntos responsables de la masacre que ocurrió en Tuluá, Valle del Cauca, en mayo pasado. Al parecer, se trata de los integrantes de una banda delincuencial denominada ‘Los Viejos’.

Entre los capturados estarían el cabecilla de la organización y los encargados de ordenar y coordinar diferentes homicidios en esa zona del país.

De acuerdo con la emisora Blu Radio, se trata de alias ‘Pipi’, el presunto cabecilla de la banda, ‘Joselo’, quien sería el coordinador de los casos de sicariato. Además, alias ‘Loquillo’, supuesto coordinador de la venta de estupefacientes y ‘Lágrimas’, el presunto encargado de los homicidios.

Diana Hernández, directora seccional de Fiscalías en el Valle del Cauca, aseguró que “se legalizaron las capturas y se formularon cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravada, tortura agravada y se logra así la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario”, según Blu.

Cuatro jóvenes fueron masacrados en Tuluá, Valle del Cauca

El pasado 24 de mayo cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron raptados y posteriormente asesinados en Tuluá, Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron cuando el país vivía una crítica situación de orden público, sobre todo en ese departamento, en el desarrollo del Paro Nacional.

Según medios locales, los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el domingo 23 de mayo. Un día después los cuerpos fueron hallados entre el sector conocido como Los Caímos y el barrio Portales del Río.

Al parecer, los jóvenes que tenían entre 16 y 20 años, habrían sido torturados y asesinados al interior de una vivienda. Posteriormente los responsables del crimen habrían trasladado los cuerpos hasta los sectores donde fueron hallados.

Los cuatro jóvenes eran oriundos del corregimiento La Marina, de donde salieron el 23 de mayo hacia la zona urbana del municipio.

Para esa época la comunidad denunció la aparición de panfletos con amenazas contra los ciudadanos que bloqueaban vías en medio del Paro Nacional. “Si a las autoridades les quedó grande cuidar a la gente que trabaja y produce, nos toca tomar acciones contundentes y radicales para cuidar lo nuestro”, decía uno de los panfletos que rondó en Tuluá.

“Damos un ultimatum, para que estos delincuentes que no representan a nadie en la protesta social, abandonen por voluntad propia los puntos de bloqueo y permitan la libre movilidad de todas las personas y vehículos, especialmente los que abastecen la ciudad de Tuluá y el centro del Valle, de no hacerlo prepárense, no parpadeen y cuídense”, se lee en el panfleto.

De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, esa fue la masacre número 34 en lo corrido del 2021 en Colombia.

“Tuluá tiene advertencia de riesgo para las comunidades por medio de las Alertas Tempranas de la Defensoría AT-046 de 2020 y AT-028 de 2019. Grupos que hacen presencia: Panfletos de las Águilas Negras, AGC, GAOR de las FARC”, reportó en su momento Indepaz.

Cabe recordar que el Valle del Cauca es el departamento donde más muertes se registraron en el desarrollo del Paro Nacional que inició en abril de este año y se extendió por varios meses.





