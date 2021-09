Prensa francesa cuestiona las relaciones de Egan Bernal con su equipo

Cycling - Giro d'Italia - Stage 18 - Rovereto to Stradella, Italy - May 27, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia celebrates wearing the maglia rosa on the podium after stage 18 with Jonathan Narvaez, Salvatore Puccio and Filippo Ganna REUTERS/Jennifer Lorenzini

Hay gran expectativa en Inglaterra por cuenta de las relaciones entre el equipo ciclístico Ineos Grenadiers y uno de sus máximos representantes el colombiano, Egan Bernal.

De acuerdo con información publicada por el diario deportivo L’Équipe en Francia, las relaciones entre el equipo y Bernal no están en los mejores términos, pues desde hace unos días el agente del ciclista bogotano, Giuseppe Acquadro, aclaró rumores sobre una posible salida del vigente campeón del Giro de Italia de Ineos.

Bien es sabido que Egan tiene contrato con el equipo hasta 2023, pero después de lo sucedido en La Vuelta a España 2021 al ciclista le habría disgustado el hecho de que hubiera un segundo líder en esta competencia, considerando que Adam Yates terminó mejor que Bernal en la general.

Y aunque estas decisiones de estrategia en equipo pudieron molestar a Bernal por algún tipo de favoritismo, Giuseppe Acquadro aseguró que el colombiano cumplirá con el contrato firmado en los años que le restan.

Este hecho abrió una ventana de especulaciones sobre la manera en como Ineos y Egan llegarían a una nueva competencia ciclística. Según el diario L’Équipe, la situación con el inglés Adam Yates en España habría sido un detonante para que Bernal discutiera con el director deportivo del equipo inglés, Matteo Tosatto.

Después de haberlo intentado en La Vuelta a España 2021, algo que también habría cambiado notoriamente es la relación directa de Egan con sus compañeros de equipo, motivo por el cual hace un par de semanas su nombre sonó para reforzar al equipo Israel Start-Up Nation de cara a la próxima temporada ciclística en Europa. No obstante, su agente, Giuseppe Acquadro, se pronunció públicamente para desmentir tal información y esto fue lo que dijo:

No se de dónde viene esa historia. Egan ya se encuentra enfocado en el Tour de Francia del próximo año. Además, tiene un contrato de dos años con Ineos Grenadiers y está feliz en el equipo. Cierto no hay nada en esa historia. El colombiano todavía tiene contrato hasta 2023. Está contento con su equipo y sus compañeros. Ya tiene una muy buena relación con Adam Yates luego de la Vuelta a España. Lleva allí tres o cuatro años y está asentado. Está feliz

Tras ocupar la sexta posición de La Vuelta, es incierto cuál será el siguiente paso para el ganador del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021, pues está latente la posibilidad de que en una próxima carrera también tenga que compartir liderato con Adam Yates, quien a todas luces terminó mejor que Bernal en la general.

El colombiano no se ha pronunciado y es probable que no lo haga, considerando los términos de su contrato. Las palabras de su agente fueron emitidas para aclarar cualquier rumor de posible salida, pero todo parece indicar que el pedalista, ídolo de Zipaquirá, seguirá conforme a lo estipulado con Ineos Grenadiers, equipo que no ha emitido comunicación oficial alguna sobre la situación.

Cabe recordar que el colombiano llegó al equipo inglés en 2018 cuando se denominaba Sky Ineos, Team Sky y Team Ineos. Entre 2016 y 2017 fue representado por el equipo italiano Androni Giocattoli-Sidermec.

