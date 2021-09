Nueva demanda contra el senador Gustavo Bolívar: piden embargar cuentas asociadas a Paraíso hotel

El senador, Gustavo Bolívar, ha estado ‘en el ojo del huracán’ durante las últimas semanas, especialmente a causa de una denuncia hecha por el actor, Bruno Díaz, quien en un video aseguró que el parlamentario le quedó debiendo a su hijo más de 200 millones de pesos.

Al parecer, esta no sería la única deuda en la que estaría relacionado el Senador, pues este jueves 16 de septiembre, se conoció una nueva demanda por parte del abogado, Fernando Merchán, de la firma López & James, en contra de Paraíso Hotel propiedad de Bolívar.

“Lo que hicimos fue presentar una demanda en contra de Paraíso Hotel Studio SAS, cuyo representante legal es el senador Gustavo Bolívar. Esto lo hacemos en nombre de la empresa GAIAG-Guianza y Alianza Por el Aire, la Tierra y el Agua, empresa de propiedad del fallecido Diego Andrés Diaz, a quien el senador Bolívar le adeuda unas sumas de dinero por unos paneles solares que fueron instalados en el hotel Paraíso”, explicó el abogado a Semana.

De acuerdo con Merchán, en el documento se pidió el embargo de algunos bienes del congresista para soldar las deudas que este tiene actualmente con su cliente.

“En la demanda, lo que pedimos es el embargo y el secuestro de algunos bienes entre los cuales se encuentra la retención de las sumas de dinero y el derecho patrimonial de cualquier denominación que se tenga o llegue a tener en cuentas corrientes, de ahorro y depósitos, CDT’s y demás”, detalló.

Cabe recordar que otra de las denuncias que surgieron fue publicada por Miguel Polo Polo. En una entrevista con el uribista, el hombre, identificado como Orlando Hernández, denunció un adeudo por varios millones de pesos luego de haber sido contactado por medio de un amigo que se encontraba haciendo unos trabajos en el hotel Paraíso Studios.

Sin embargo, el amigo no contaba con el suficiente presupuesto para la compra de materiales que demandaba el trabajo y por esa razón, Hernández entra como financiador.

“Es allí donde yo entro. Yo financié la compra de materiales, incluso en su momento el pago de nómina, de mano de obra por medio de tarjetas de crédito porque yo en realidad no tenía dinero en efectivo, yo tenía en mi poder una tarjetas gracias a mi vida crediticia con un buen cupo, por lo tanto yo le dije que yo lo respaldaba para comprar los materiales y adelantarle los trabajos al senador Bolívar”, explicó el hombre durante la entrevista con el twittero de derecha.

De acuerdo con el hombre, pasaba el tiempo y el Senador no se ponía en contacto por lo que Hernández empezó a insistir, pues debía pagar las tarjetas de crédito que se utilizaron para el trámite y que solo en materiales sumaban una deuda de 30 millones de pesos, sin contar los intereses y la utilidad. En la desesperación, el hombre se dirige hasta las instalaciones para resolver con el político.

“Yo ingresé y por intermedio del sobrino le dije: ‘por favor ayúdeme a que el senador me atienda’. Entonces me dijo que iba a hablar con él y después de cinco largas horas de espera el senador me atendió. Llegamos al acuerdo de que él iba a girar el saldo que había a mi favor; a raíz de esas afirmaciones yo quedé tranquilo y yo dije, el senador efectivamente va a cumplir”, detalló.

Sin embargo, al parecer esto solo quedó en palabras, pues el dinero nunca llegó a la cuenta del hombre y fue tanta la insistencia de él que Bolívar lo habría bloqueado de Whatsapp tras recibir varios mensajes exigiendo el pago acordado.

SEGUIR LEYENDO: