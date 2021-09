“Me reventó la cabeza”: Diego Camargo recordó la golpiza que le dieron los ladrones en Bogotá

Diego Camargo - Delantal Negro Masterchef Celebrity Colombia. Tomado de Canal RCN en vivo

La inseguridad en Bogotá sigue haciendo de las suya y esta semana dos reconocidos humoristas colombianos fueron víctimas de esta situación: Diego Camargo y Tato Devia, a quienes los atracaron luego de salir de un show que dieron en el Teatro La Castellana, al occidente de la capital.

Camargo rompió el silencio sobre la situación que enfrentó, contó el angustiante momento y dio a conocer las secuelas que los atracadores le dejaron tras el robo y posterior golpiza que le propinaron.

Diego Camargo se arrepiente de la reacción que tuvo en medio del atraco que sufrió poco antes de la media noche de este 14 de septiembre, cuando se encontraba en su carro, llevando a su compañero Tato Devia a la casa. Aunque sufrieron golpes y presentan lesiones, temen que la situación pudo ser peor.

En diálogo con el diario El Tiempo, Camargo aseguró que tiene heridas en el rostro por los golpes que le dieron sus atracadores. “Uno me empezó a pegar con la pistola por todo lado. Me dio en la sien, me reventó la cabeza y me dio en la nuca mucho. Tengo como cuatro chichones atrás de la cabeza. Hay uno que todavía está abierto y todavía sangra un poquito”, contó el también participante del programa Masterchef.

El hombre asegura que los golpes que le dieron fueron con una supuesta arma de fogueo, que al parecer era ficticia, pero que le dejaron graves heridas en varias partes de su cuerpo:

De igual manera, Camargo reflexionó sobre la situación y contó que los criminales llegaron en otro vehículo, presuntamente, siguiéndolos desde momentos antes, rodearon el vehículo y agrega que todos portaban armas; momentos después lograron ingresar al carro.

Cuando se percató, ya había cinco ladrones al interior del vehículo. Uno de los delincuentes se puso encima del comediante y trató de quitarle las llaves del carro. Camargo se opuso y forcejeó para quitarle el arma con que lo estaba amenazando.

Fue en ese momento que otro de los criminales los golpeó en la cabeza con el mango del arma. “Yo no sé si es que uno es idiota o qué, que piensa que puede contra cinco y con armas”, reflexionó en la entrevista con El Tiempo el comediante.

Los ladrones intentaron encender el vehículo, aún con Camargo y Devia en el interior, pero debido a que es automático y solo prende con el freno oprimido, no lo lograron. En su lugar tomaron los celulares y todas las pertenencias que encontraron mientras asaltaban a los comediantes.

Antes de los hechos, ambos habían entrado a un cajero automático para retirar dinero, pero no hay indicios de que los ladrones estuvieran tras el efectivo. Su principal objetivo era llevarse el carro de Camargo.

Devia, por el contrario, entró en shock, no opuso resistencia al robo y trató de evitar que tomaran las represalias en su contra o lo agredieran. El comediante, como dijo a CityNoticias pocos minutos después de los hechos, temía que el asalto resultara como los múltiples hechos de atraco y homicidio que se han visto en la ciudad durante los últimos meses.

Las armas al parecer no eran de fuego, sino traumáticas. Un tipo de dispositivos de defensa y violencia, de letalidad reducida, pero que también pueden generar lesiones y producir la muerte de las víctimas. Además, se han convertido en un elemento común de los atracos en la ciudad.

El hecho criminal pudo tardar poco más de un minuto, según el relato de los comediantes, pero suficiente para generarles temor por su vida. Ahora, después de los hechos, Camargo aseguró en las diversas entrevistas que no debió responder a los asaltantes y, en su lugar, proteger la vida.

