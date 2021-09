‘Masterchef Celebrity’: nuevas declaraciones de Marbelle encienden la polémica en redes sociales

Marbelle. Foto: Instagram @marbelle.oficial

Han pasado unos cuantos días, desde que se produjo la polémica eliminación de Julio Sánchez Cóccaro del reality ‘Masterchef Celebrity’ en el que muchos televidentes presenciaron una estrategia por parte de Catalina Maya, aseguran en redes que la participante jugó a perder con su equipo para salvar a sus compañeras, controversia que sigue encendida por cuenta de las últimas declaraciones de Marbelle.

Inicialmente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ aseguró que sus compañeros estaban ardidos con la modelo paisa porque según ellos, Catalina Maya saboteó todas las preparaciones, y agregó: “Pero les voy a contar que todo el equipo de Cata menos Julio y Liss habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel, razón por la que no rindieron igual en la cocina”.

Hoy se suma un nuevo capítulo a esta historia, por lo que la controversia no se ha detenido ahí. En una de las respuestas que les dio a sus detractores, en las que aseguraba no estar interesada en ganar la competencia y prefiere darle la oportunidad a otra persona que desee en tener más fama:

“Que se lo gane un hambriento de fama”, este fue el trino que escribió la cantante, y por el que muchos han llegado a calificarla como una persona “sobrada”. De otra parte, uno de los usuarios que increpó a la artista por Twitter, aseguró que la que parecía enguayabada era Catalina, a lo que Marbelle respondió: “Y otros cuatro que no quiero mencionar sino en el momento indicado… Hipócritas asolapados”, concluyó.

Estas palabras vuelven a generar polémica entre los seguidores del programa que en repetidas ocasiones han llegado a pensar que el reality es libreteado, pese a que el chef, Jorge Rausch, ya había salido a aclarar que para algunas cosas si se utilizan libretos pero las acciones de los participantes no son preparadas con anterioridad.

Frank Martínez desmiente a Marbelle

Pese a las declaraciones de la cantante vallecaucana el humorista, Frank Martínez, decidió salirle al paso a las afirmaciones de su compañera de ser en la cocina más famosa del mundo. El comediante manifestó, en W Radio que fuera de cámaras tiene una buena relación con Catalina Maya, pero que a pesar de eso le pareció extraño que ella no estuvo del todo 100 % concentrada en el reto, por lo que se e veía distraída.

Además, contó detalles que Marbelle omitió en su cuenta de Twitter, como por ejemplo, que la salida que ellos tuvieron no ocurrió la noche anterior sino el mismo día en que se conoció el eliminado. “Nosotros fuimos a tomar, pero no fue el día anterior, fue el día de la eliminación no el día del reto en el equipo. Tampoco fue la locura, fue algo normal”.

Adicionalmente, ‘El Flaco’ como lo apodaron sus compañeros en el reality, volvió a desmentir a la cantante cuando dijo que habían amanecido fuera del hotel. “La verdad es que la producción nos controlaba, nosotros tomamos fue ahí en el hotel porque en ese momento había toque de queda en Cali”, aclaró el comediante.

Estos fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales, después de la entrevista de Frank Martínez en el espacio radial donde aclaró lo sucedido: “Colombia está como está por personas como Catalina Maya”; “Catalina y las ‘babys’ tuvieron que recurrir a estrategias porque en la cocina no le llegan a Liss” y “Ay no, yo me retiro de esto, sinceramente no pensé que pudieran caer más bajo las brujas estas. Me equivoqué. Asco Marbelle, Catalina, Viña y Carla”.

