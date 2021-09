Foto | Violeta Bergonzi mostró cómo avanza su embarazo con tierna dedicatoria

Violeta Bergonzi. Foto: Instagram @violetabergonzi

Apenas comenzaba agosto y las redes sociales se revolucionaron con el anuncio de la presentadora de ‘Buen día Colombia’ cuando en plena transmisión del matutino, la mujer anunció a los televidentes y a sus compañeros de set que se convertiría en mamá, una experiencia que vive por primera vez. Con mes y medio desde este anuncio, Violeta Bergonzi compartió una tierna imagen en su cuenta de Instagram en el que deja ver cómo avanza la gestación de su primogénito.

Además de la emocionante fotografía, la mujer acompañó la publicación con un emotivo mensaje para el bebé que viene en camino a llenar de felicidad a toda una familia que lo espera con los brazos abiertos, cargados de amor y esperando que crezca con esos mismos sentimientos con los que estará al interior de su hogar.

Fotografía tomada de Instagram @violetabergonzi

“Solo amor 💕 Todo lo que das a los demás tarde o temprano lo recibes de regreso✨ así funciona la ley divina 💕 por eso tengo la certeza de que el amor siempre es la mejor respuesta en las buenas y en las malas 🙏 Este es el mejor momento de mi vida 💕 mi bebe algún día sabrá con cuánto amor sus papitos lo esperaron cada día y con ese mismo amor aprenderá a construir su camino”, escribió la presentadora su imagen.

Cabe destacar que la publicación ya suma más de 4.800 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, entre ellos destacan: “Hermosa, Dios te bendiga y te proteja a ti a tu bebé”, “Hermosura muchos amor para ti y tu bebé”, “Que bonito sentir ese amor de madre, es el amor más sincero e inexplicable”, “Qué hermoso mi Viole, eres pura luz”, “Ahora amo doblemente a esta princesa y tu retoñito”, entre otros.

Pese a que falta todavía mucho tiempo para darle la bienvenida al bebé de la presentadora, de quien todavía se desconoce si será niño o niña, lo importante es que venga cargado de amor para sus padres y con toda la salud.

Bromas por los síntomas del embarazo

Hace algunos días, la presentadora de Canal RCN bromeó con su marido a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 355.000 seguidores, sobre los síntomas que ha tenido durante el embarazo, por eso decidió interactuar con sus seguidores para que fueran ellos quienes aconsejaran a la mujer y así poder calmar los mareos, las náuseas y los dolores en el cuerpo, entre otros quebrantos de salud que le produce la gestación.

“Hola mis amores, he ensayado todo, lo he intentado todo, he tomado agua con jengibre, agua con limón”, en ese momento su pareja interfiere y se le escucha decir “esto no es fácil”, así que en tono broma la exreina de belleza le responde: “¿vos qué vas a saber? si vos me hiciste el daño y ya”.

Y, agregó a su relato: “como les iba diciendo me dan náuseas, dolor de cabeza, malparidez aguda (...) si alguien tiene algún consejo que me pueda dejar por aquí pa’ saber qué hago con esto, me avisa”.

En el pasado la presentadora estuvo casada con Juan David Bravo, de quien se divorció en el 2018 mientras se desempeñaba como presentadora de ‘Lo Sé Todo’, Bergonzi confirmó esta ruptura sin embargo, los motivos del final de su relación fueron un total secreto pues ella ha sido muy hermética con este aspecto de su vida.

SEGUIR LEYENDO