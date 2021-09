Iván Cepeda pidió explicaciones a la Cancillería por donaciones de Abelardo de la Espriella a congresista de EE.UU.

Fotos: Colprensa

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, interpuso este miércoles un derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para establecer si el gobierno colombiano conocía de las donaciones que habría hecho el abogado Abelardo De la Espriella y su esposa para financiar la campaña de una candidata republicana al Congreso de Estados Unidos.

En la solicitud, el senador Cepeda le recuerda a la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que las relaciones internacionales de Colombia con Estados Unidos se han visto fuertemente afectadas por la concertada y planificada intervención de congresistas y miembros del partido Centro Democrático en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales de ese país.

En su momento, esto llevó al embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, a pronunciarse en contra de esa intervención en el proceso electoral de su país. Además, el hecho fue reconocido por Francisco Santos Calderón, quien para entonces era el embajador de Colombia en Washington.

Según recordó Cepeda, durante la campaña electoral del 2020, María Elvira Salazar, representante a la Cámara por el 27° distrito congresional de Florida, recibió apoyo directo y público del exsenador Álvaro Uribe y de congresistas del Centro Democrático. Sin embargo, lo nuevo que se conoce indica que personas cercanas o militantes del Centro Democrático no solo habrían hecho intervenciones de carácter proselitista, sino que algunas de ellas habrían financiado la campaña de Salazar al Congreso de ese país.

Dice además que de acuerdo con información de prensa local de Florida, María Elvira Salazar habría recibido múltiples infracciones de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) por aceptar más de 147.000 de dólares en contribuciones ilegales excesivas. Estos aportes incluirían 5.700 dólares del abogado Abelardo de la Espriella y de Ana Lucía Pineda, su esposa, quien habría donado el mismo monto. Según las normas federales, el límite de donación de cada persona por elección es de 2.900 dólares, lo que significaría que los aportes de De la Espriella y su esposa superaron ese tope.

En su derecho de petición a la canciller, el senador le solicita informar si tenía conocimiento de donaciones hechas por De la Espriella y allegados, si conoce de las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos por ese caso. Además, si se adelanta alguna investigación por “la presunta participación de funcionarios diplomáticos en el proceso electoral llevado a cabo en Estados Unidos” y cuáles son los detalles.

También solicita información en relación con actividades organizadas por los consulados de Colombia en ese país entre 2020 y 2021 y en las cuales haya participado De la Espriella.

Sobre el episodio del apoyo de políticos colombianos en las elecciones de Estados Unidos, el entonces embajador colombiano en ese país, Francisco Santos confesó a Blu Radio que el apoyo de miembros de su partido sí causó daños a la relación diplomática. Sin embargo, negó que el mandatario colombiano haya expresado favoritismo por uno de ellos. “No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente”, aseveró.

Pero admitió que sí hizo daño el apoyo de miembros del uribismo a Trump. “Lo que sí tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia”, dijo en la emisora.

