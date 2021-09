‘La Voz Kids’: Jesús Navarro defenderá su paso a la final con un intérprete de salsa

Tomada de Canal Caracol en vivo

Un nuevo capítulo de semifinales se presentó la noche de este miércoles 15 de septiembre en ‘La Voz Kids’ con la actuación del Equipo de Jesús Navarro, en esta oportunidad los niños abrieron la noche con la interpretación de la canción ‘Cómo Mirarte’ popularizada en la voz del colombiano Sebastián Yatra y antiguo integrante del grupo de entrenadores. Los tres pequeños Danna, María Camila y Brayan se robaron todos los aplausos del público presente y los jurados.

En el capítulo anterior, por iniciativa de Andrés Cepeda se jugó al ‘amigo secreto’ por lo que la función de cada uno era endulzar a la persona que hubiesen sacado, sin embargo, las quejas vinieron de los entrenadores Jesús Navarro y Natalia Jiménez junto a la presentadora Laura Acuña, mencionando que no los han endulzado en ningún momento.

La primera presentación de la noche estuvo a cargo de María Camila con una interpretación de la ranchera ‘Quizás, quizás, quizás’, inmortalizada por primera vez en la voz de la ‘Guarachera de Cuba’ Celia Cruz. La pequeña lució un vestido en color berenjena con un diseño al mejor estilo mexicano y estuvo acompañada de un grupo de mariachi infantil, robándose los aplausos de su entrenador Jesús Navarro que se puso de pie.

“Hay algo en tu presentación de hoy, y bueno, en todo lo que has hecho en el programa que a mí me ha gustado siempre y es esa manera tan sabrosita que tienes de arrastrar las palabras, de arrastrar las notas, de jugar con las consonantes, eso te hace única, no te pareces a ningún otro participante y a ningún otro cantante, eso es algo muy especial que tú tienes y es tu estilo”, señaló Andrés Cepeda.

Por su parte, Jesús Navarro, entrenador de la pequeña María Camila le dijo: “María Camila como siempre espectacular cantado, me encanta la canción para ti y me llama la atención que una canción tan vieja, tan versionada y tan icónica para los mexicanos cantada de una manera que sea original es casi que imposible, la razón por la que estás aquí es por el estilo y la personalidad propia que tienes”.

El turno de la segunda presentación llegó para Brayan con la interpretación de ‘La quiero a morir’ popularizada por DLG – Dark Latin Groove y en Colombia hizo parte de la banda sonora de la novela ‘Me llaman Lolita’, protagonizada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán. El pequeño lució un atuendo bastante apropiado para la ocasión luciendo una chaqueta de lentejuelas, camiseta básica en color blanco al igual que sus tenis y un pantalón negro que complementaba la elegancia del momento.

Al finalizar su presentación, los entrenadores le dieron unas palabras con respecto a su actuación en el escenario, estas fueron las de Natalia Jiménez: “Hay muchos artistas que a veces salen al escenario y de repente se encuentran con que tienen una compañía de baile detrás y el artista se hace pequeño, pero a ti te hace ver más grande, te quedaba precioso, el show ha estado bellísimo, todo el conjunto de la música contigo en el centro dando siempre tu mejor cara, tu mejor voz, tu mejor postura, eres un excelente artista y te felicito por haber llegado hasta aquí”.

La última presentación individual estuvo a cargo de la pequeña Danna, que, con su interpretación del éxito de Abba, ‘Chiquitita’, logro llenar el escenario con sentimiento y muchos recuerdos para todos aquellos que en algún momento corearon esta canción. La pequeña lució un vestido en color blanco adornado con unas flores en color rojo y fucsia en la solapa de su cuello, complementaron el atuendo mientras la acompañaba un coro infantil formado por solo niñas.

“Danna, me has hecho sentir muy orgulloso hoy. Cada vez que subes al escenario estás más impresionante, más enorme, más segura, me recuerdas a una muy buena amiga que es de mis cantantes favoritas que se llama Carla Morrison y tiene una característica muy especial, tiene una voz muy dulce y a su vez súper poderosa, súper fuerte, súper potente, generalmente es una o la otra, pero en este caso tú tienes las dos”, mencionó Jesús Navarro tras la presentación de la pequeña.

Una última presentación tuvo lugar antes de tomar la decisión de quien pasaría a la final de la competencia, con la canción ‘Las cosas que vives’ de la artista italiana Lausa Paussini. Posteriormente, los tres pequeños se presentaron en un video agradeciendo la oportunidad que les brindó Jesús Navarro al llegar hasta esta etapa de la competencia y haciendo un recorrido por cada uno de los momentos que vivieron a lo largo de las audiciones a ciegas, batallas, súper batallas y semifinal.

Al final, Jesús Navarro se quedó con la voz de Brayan, que desde el primer día enamoró al público con su espectacular voz y el talento que tiene para la salsa, con él, el mexicano defenderá su equipo en la presentación final.

