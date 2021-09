Congresista arremete contra José Miguel Vivanco: “no sea mentiroso, aquí no hay ninguna brutalidad policial”

Los senadores José Luís Pérez (Cambio Radical), Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino Páez (Partido Verde) citaron a una audiencia pública con el fin de socializar el proyecto de ley con el que el gobierno de Iván Duque plantea su visión de reformar a la Policía, tras las protestas sociales de abril y mayo de este año.

El proyecto tiene como objetivo crear la categoría de patrulleros de policía de la Policía Nacional y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera; así mismo, dictar disposiciones relacionadas con la profesionalización del servicio de policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos, y otras relacionadas con la modificación de normas de carrera.

En medio de la audiencia, hablaron diferentes expertos en derechos humanos como el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien celebró que el Congreso lleve a cabo proyectos de ley para la modificación estructural de la Policía y entregó una serie de recomendaciones como la inclusión de temas como mecanismos de transparencia para prevenir las violaciones de derechos humanos.

Según Vivanco, los actos de vandalismo durante las protestas no pueden ser un pretexto para las escenas de brutalidad policial, “que hemos visto entre abril y junio de este año; los abusos policiales que hemos documentado no son incidentes aislados sino el resultado de fallas estructurales muy profundas que hay que abordar”, comentó.

En la imagen, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Si bien rescató que se presenten proyectos de reforma policial, insistió en que esta iniciativa del gobierno, no define bajo qué parámetros se determina una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

“Tampoco se establece un mecanismo jurídico para garantizar la transferencia de esos casos a la Procuraduría General y la ausencia de criterios y procedimientos, así como la aparente falta de participación de las víctimas en esta decisión”, aseguró el director de HRW.

Luego de su participación en esta audiencia, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Vicente Carreño, arremetió contra Vivanco, asegurando que mentía al decir que hubo violencia policial en Colombia.

“Hombre no sea irresponsable, no sea mentiroso, no le mienta al país, aquí no hay ninguna brutalidad policial, ya lo han dicho los entes de control, se ha presentado unos casos pero no se le olvide que aquí hay un preferente que es la Procuraduría que ha investigado y que ha sancionado a los policías que se han equivocado pero no metamos a la bolsa a una institución centenaria”, dijo el congresista.

Y agregó: “usted no reconoce que han sacrificado la vida miles de policías y soldados de la patria por defender esta democracia, por defender este país, señor Vivanco. Pero yo nunca lo he visto a usted ni a su ONG, pronunciarse cuando las guerrillas del ELN y las Farc matan a nuestros policías y soldados”, señaló.

Ante estas declaraciones, el senador Antonio Sanguino recriminó a Carreño por irrespetar a Vivanco.

“Yo no puedo aceptar las palabras descalificadoras del representante que se ha referido de esa manera a una voz autorizada y calificada sobre estos asuntos y estos debates. Así que así como los miembros de la fuerza pública y las asociaciones que han aquí intervenido los tratamos con respeto hagámosle también con todos los intervinientes. No podemos invitar a personas calificadas o a ciudadanos colombianos o a representantes de otras organizaciones a que intervengan en esta discusión para someterlos a un escenario de insultos y de improperios”, sostuvo el senador.

Aquí la intervención del representante Carreño:

