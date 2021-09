Aída Merlano se defendió de quienes dicen que es famosa por el escándalo de su madre

El nombre de Aída Victoria Merlano comenzó a circular en medios de comunicación hace un par de años, luego de que su madre aprovechara una salida al dentista para escapar de la cárcel en la que cumplía una condena por fraude electoral, lo cual desencadenó en la posterior captura de la menor, a quien se le señaló como cómplice de la fuga.

Desde entonces la joven figuró en periódicos, noticieros y decenas de publicaciones, por lo cual sus cuentas en redes sociales ganaron millones de seguidores, así como varios detractores dedicados a enviarle mensajes en los que la critican.

De hecho, en horas recientes la joven publicó una captura de pantalla de uno de estos chats, desde la cual se lee el mensaje de una usuaria que la cuestiona por su labor en las redes sociales, pues suele publicar contenido sobre sexualidad.

“Seamos realistas, eres famosa por el escándalo de tu mamá y aprovechaste para hacerte dizque influenciadora, pero no tienes un don ni un talento, como ser cantante o escritora. Te falta mucho para impactar e influenciar, realmente, de manera positiva. Incluso, comenzaste a hablar de sexualidad y de relaciones estables cuando ni eso tiene”, dice el comentario de la misteriosa mujer, cuyo nombre no fue revelado pero que, además, culpó a los creadores de contenido para redes sociales de instar a sus seguidores más jóvenes a no estudiar ni trabajar.

De igual manera, en la imagen publicada por Aída Victoria Merlano queda en evidencia la respuesta que emitió al respecto y en la que habló largo y tendido, pues respondió a seis de los argumentos expuestos por su crítica.

“No soy famosa por el escándalo de mi mamá, soy famosa porque me metieron presa al querer vincularme con el escándalo de mi mamá, y los mismos medios de comunicación que me humillaron fueron los que me hicieron famosa (...) A mí no me interesa ‘influenciar’ de manera positiva, me interesa que la gente se cuestione y piense más a profundidad, y eso sí que lo he logrado”, destacó la joven, quien antes de cambiarse el nombre por el cual se le conoce ahora se llamaba Karolyne Manzaneda.