Eran hasta sus propios vecinos: así se dieron los 14 ‘falsos positivos’ en los que participó ‘El Zarco’

Luis Jhon Castro Ramírez alias “El Zarco” - Foto: Foto: Migración Colombia

Con la esperada extradición de Luis Jhon Castro, alias ‘El Zarco’, a Colombia se inició su proceso de judicialización en Colombia tras permanecer unos años en España. En la audiencia en la que se le imputaron cargos por homicidio en persona protegida (coautor) y concierto para delinquir por ‘falsos positivos’, se conoció cómo fue el modus operandi de su presunto actuar criminal.

Las investigaciones apuntan a que el exguerrillero del Eln reclutó a 14 personas que terminaron asesinadas y presentadas como bajas en combate por el Ejército Nacional en el 2008 en el departamento de Tolima. Entre los relatos, el fiscal especializado reveló que seis de esas víctimas mortales vivían en en el mismo barrio que ‘El Zarco’. Ellas fueron asesinadas el 28 de febrero de 2008 por miembros del Ejército.

Para el 30 de marzo, Castro reclutó a tres personas para ser asesinadas por soldados, pero una alcanzó a huir. Para el 23 de junio de ese mismo año, ‘El Zarco’ colaboró para el asesinato de sus últimas seis víctimas en un carro, también ejecutadas por el Ejército. Ese día el hombre resultó herido.

“Entendí y no acepto los cargos de los que el señor fiscal me está acusando el día de hoy”, fue lo que dijo Castro tras escuchar la imputación. Ahora el hombre enfrentará una audiencia en la que el juez decidirá si lo envía o no a la cárcel, como solicita la Fiscalía.

La extradición de este exmiembro del ELN, que es requerido por la Fiscalía Especializada de la Dirección contra Violaciones a Derechos Humanos por el delito de homicidio en persona protegida, se demoró más de un año en un cuestionado proceso.

En febrero de 2021, el diario El Espectador reveló que desde enero de 2020 las autoridades españolas habían puesto a Castro Ramírez a disposición de las autoridades, después de haberlo capturado meses antes. Sin embargo, no fue recibido por Colombia y lo dejaron en libertad provisional.

Desde que fue capturado se puso a disposición, pero la restricción de vuelos por la pandemia de covid-19 limitó las posibilidades hasta por cuatro meses. ‘El Zarco’ también logró posponer el proceso con una solicitud de asilo que fue negada después por el Reino de España. Finalmente, a mediados de octubre, cuando se logró concretar la extradición, el gobierno colombiano habría incumplido el acuerdo de trasladarlo al país.

Las culpas se trasladaron de la Cancillería, a la Interpol y al Ministerio de Justicia. Así se pospuso el proceso hasta el pasado 31 de agosto cuando el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, notificó que el Consejo de Ministros Español había autorizado la extradición.

Sin embargo, la Audiencia Nacional española, máximo tribunal del país ibérico, ya había aprobado la extradición del criminal desde inicios de junio. Pero el procesado había interpuesto un recurso de súplica, nuevamente retrasando el proceso, que fue resuelto negativamente. ‘El Zarco’ estaba próximo a quedar en libertad por vencimiento de términos.

Este es un proceso pendiente por ejecutar desde el 25 de noviembre de 2018, cuando el hombre fue detenido en España. Han pasado más de dos años y se ha dilatado a causa de varios trámites diplomáticos y judiciales dictados por ambos países.

El ente investigador señaló en 2008 que alias El Zarco confesó haber sido el encargado de reclutar a las víctimas por encargo de los miembros de inteligencia del batallón Jaime Roke del Ejército Nacional. “Debía hacer el montaje de los supuestos secuestros o cobros ilegales, mientras que la tropa daba de baja a estas personas”, sostuvo el fiscal al realizar la imputación del coronel Javier Alberto Vallejos Delgado, el sargento Sergio Ramírez Murillo y tres exsoldados, por los crímenes cometidos el 28 de febrero de 2008 en la finca Los Mangos de Ibagué, Tolima.

