Deportivo Pereira salió de la zona de descenso: así va esta clasificación

PEREIRA- COLOMBIA, 12-09-2021:Jugadores del Deportivo Pereira posan para una foto previo al partido por la fecha 9 entre Deportivo Pereira y Atlético Junior como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Hernán Ramirez Villegas de la ciudad de Pereira. / Players of Deportivo Pererira pose to a photo prior Match for the date 9 between Deportivo Pereira and Atletico Junior as part of the BetPlay DIMAYOR League II 2021 played at Hernan Ramírez Villegas stadium in Pereira city. Photo: VizzorImage / Pablo Bohórquez / Contribuidor

El empate entre Junior y Deportivo Pereira y la derrota de Deportes Quindío ante Deportivo Pasto en la fecha 9 de la Liga BetPlay-II 2021, permitieron que el equipo ‘matecaña’ salga de la zona de descenso directo en la que por ahora permanecen Atlético Huila y el equipo de la ciudad ‘milagro’.

Pereira recibió en el estadio Hernán Ramírez Villegas al equipo tiburón el pasado domingo 12 de septiembre. Los locales se fueron en ventaja al minuto 36 de partido luego de un pase largo de Michael Medina que encontró en el área a Wilfrido de la Rosa que de cabeza derrotó a Sebastián Viera.

El equipo de la capital de Risaralda tenía los tres puntos en el bolsillo hasta el minuto 85. Una gran jugada individual de Edwuin Cetré terminó en los pies del venezolano Luis González quien con regates descontó a dos rivales y definió ante la floja reacción del portero. Sin embargo, este resultado era celebrado como un triunfo tras la derrota de Jaguares FC, rival directo en el descenso, al inicio de la jornada.

La felicidad fue completa para Deportivo Pereira luego de la derrota del Deportes Quindío 2-1 ante Deportivo Pasto en el partido de cierre de la fecha 9. Mauricio Duarte y Kevin Rendón fueron los encargados de darle los tres puntos al equipo ‘volcánico’, los cuales también son alicientes para alejarse en la tabla del descenso.

Tras la jornada, los dos últimos clubes en el descenso son Atlético Huila con 94 puntos y Deportes Quindío con 101 unidades. En el puesto 18 aparece Deportivo Pereira con 102 puntos y una diferencia de gol de -61. Los equipos que miran de cerca el ‘fantasma de la B’ son Jaguares FC con 105 unidades y Patriotas Boyacá con 111 unidades.

Los próximos partidos de los equipos implicados en el descenso serán: Envigado vs. Deportes Quindío y América de Cali vs Jaguares FC, el sábado 18 de septiembre; La Equidad vs. Deportivo Pereira y Alianza Petrolera vs. Patriotas, el lunes 20 de septiembre.

Atlético Nacional, líder invicto de la Liga BetPlay

Con anotaciones de Baldomero Perlaza y Jefferson Duque, los dirigidos por Alejandro Restrepo ganaron en su patio, sumaron tres puntos con los que ampliaron diferencia con sus rivales directos en la jornada dominical de la Liga BetPlay- II 2021.

El conjunto de la capital antioqueña no conoce la derrota en Primera A desde cinco encuentros atrás, además su victoria lo pone en el carril para las finales del clausura colombiano de manera anticipada con veinticinco puntos, a seis de Millonarios.

Para dimensionar lo alcanzado por Atlético Nacional en el clausura, las cifras señalan que al finalizar la novena fecha en jornada dominical cuenta con 25 puntos, +13 en diferencia de goles, 3 goles en contra, 16 goles a favor, sin derrotas y tan solo un empate . De otra parte, su más cercano rival es Millonarios con 19 pts., +7 en diferencia de goles, 9 goles en contra, 16 goles a favor, dos derrotas y tan solo un empate.

