Colombia

Danilo Rueda respondió por los audios con el Clan del Golfo que causaron polémica: negó haber ordenado frenar operaciones militares en fase de “exploración”

El exalto comisionado para la Paz recalcó que estas conversaciones con el grupo armado no fueron negociaciones formales y que se desarrollaron en medio de operaciones militares y policiales sin cese al fuego

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Danilo Rueda rechaza que se haya ofrecido una negociación para reducir la fuerza del Estado a cambio de concesiones - crédito Colprensa/AFP
Danilo Rueda rechaza que se haya ofrecido una negociación para reducir la fuerza del Estado a cambio de concesiones - crédito Colprensa/AFP

Crece la polémica en el país tras conocerse unos audios inéditos donde se evidenciarían unas condiciones establecidas entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, previo a los diálogos formalmente establecidos en el 2025.

Uno de los protagonistas de esas conversaciones, reveladas por Noticias Caracol, es Danilo Rueda, exalto comisionado para la Paz, quien habría sostenido un encuentro privado el 2 de septiembre de 2022 con Luis Armando Pérez, conocido con el alias de Jerónimo, uno de los comandantes del grupo armado, junto con dos abogados y dos asesores de la organización ilegal.

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En ese diálogo privado, el exfuncionario del Gobierno habría accedido a varias peticiones del grupo armado, entre los que se destaca la detención de bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, así como una supuesta depuración de integrantes de la fuerza pública y el levantamiento de órdenes de captura y de extradición.

“Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿Qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres (...) Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío, pero juguemos a los congelados”, dice Rueda en una de los audios expuestos por el noticiero nacional.

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Ante esta situación, el excomisionado para la Paz respondió a las críticas por su gestión inicial en el proceso con el Clan del Golfo, desmintiendo que se haya ordenado el cese de operaciones militares contra la estructura ilegal.

Incluso, en diálogo con Caracol Radio, el exfuncionario sostuvo que, antes de que se formalizara el espacio socio jurídico con el EGC, se estaba concretando un espacio de exploración que, en sus palabras, se desarrolló con varias ofensivas de la fuerza pública.

“Se conocieron las expectativas que tenía las llamadas en ese momento AGC, sus expectativas en la construcción de una paz, teniendo claro los límites legales y constitucionales que existen hasta el día de hoy. Esos límites legales y constitucionales impedían tener un espacio permanente de conversación donde no hubiera operaciones militares. De ahí que en el diseño que se había planteado, en esa fase de exploración, uno de los temas que había que abordar era el ejercicio propio de la fuerza pública”, explicó Rueda a la cadena radial mencionada.

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