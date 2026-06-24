Fiscalía capturó a un hijo de Diomedes Díaz: así operaría la banda de torturas y secuestros en la que estaría involucrado

Luis Mariano Díaz González permanece bajo custodia del Gaula en Barranquilla mientras la Fiscalía define su judicialización - crédito @luismarianod/Instagram

Un operativo por préstamos ilegales “gota a gota” puso bajo la atención a Luis Mariano Díaz González en el norte de Barranquilla, donde la Fiscalía y la Policía buscaban hacer efectivas seis órdenes de captura contra presuntos integrantes de una banda acusada de actuar en esa ciudad y su área metropolitana.

Díaz González, uno de los hijos del fallecido cantante Diomedes Díaz, quien sería producto de su relación con Betsy Liliana González, aparece como uno de los eslabones de una red a la que se atribuyen secuestros y torturas contra personas que no querían pagar el dinero adeudado, según conoció El Tiempo.

PUBLICIDAD

La diligencia empezó hacia las 5:00 a. m. de este miércoles, 24 de junio. La información de las autoridades indica que la red era investigada por préstamos ilegales y por atacar a deudores que se negaban a pagar el dinero exigido, sin embargo, la fuente no presenta a Díaz González como culpable con sentencia.

Los negocios y antecedentes de Luis Mariano Díaz González

Lo que se conocía públicamente sobre Luis Mariano Díaz González era su actividad empresarial en Barranquilla. La fuente señala que tenía una empresa ganadera y de comercio de artículos de ferretería y de bebidas alcohólicas.

Luis Mariano Díaz González, el hijo de Diomedes Díaz, presuntamente involucrado en empresa de gotagotas - crédito Gaula Militar

Esa firma operaba bajo el nombre Soluciones LMD y, de acuerdo con el medio citado, quedó constituida en julio de 2020. Su sede estaba en el barrio Riomar, en el norte de Barranquilla.

PUBLICIDAD

La misma fuente añade que Díaz González mantenía gastos como viajes al exterior, la compra de un apartamento en Bogotá y la adquisición de motos. Entre esos menciona viajes al exterior, la compra de un apartamento en Bogotá y la adquisición de motos.

Los expedientes y la defensa

Desde hacía varios meses, Luis Mariano Díaz González también figuraban en su contra dos procesos judiciales, según la información citada.

Uno de ellos avanzaba en Tubará, Atlántico, en la Fiscalía segunda local de Puerto Colombia, por lo que sería un caso de lesiones personales. El otro expediente estaba bajo reserva y lo adelantaba el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la fuente, en ese caso aparecería junto a otros procesados. Andrés Felipe Pineda, abogado de Díaz González, dijo a El Tiempo que ha asumido su representación en otros procesos, pero que no tenía certeza sobre la causa de la detención en Barranquilla.

Esa fue la primera reacción conocida de la defensa tras el procedimiento. El abogado indicó que Díaz González estaba en una estación de Policía mientras avanzaban las gestiones iniciales posteriores a la captura.

También señaló que la familia no había autorizado comentarios adicionales sobre el caso.

Según medios regionales Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, serían los otros capturados presuntamente involucrados por tortura, secuestro y extorsión.

PUBLICIDAD