De homófobo y antiaborto acusan a Alfredo Saade, el líder cristiano que se adhirió al Pacto Histórico

El líder cristiano Alfredo Saade y Gustavo Petro, unidos de cara al 2022. Foto: Alfredo Saade

El 2022 cada vez está más cerca y las coaliciones comienzan a llevar a cabo las estrategias para llevarse el cargo máximo de Colombia. A pesar de los esfuerzos por sumar personas a las colectividades, el movimiento de fichas suele traer consigo polémicas y debates.

Esto ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando el líder cristiano Alfredo Saade subió una foto junto a Clara López, excandidata vicepresidencial y miembro del Pacto Histórico, anunciando su simpatía por la coalición.

“Listos en Barranquilla para mostrarle al país que los valores cristianos son universales, no partidistas. Levántate, Colombia”, expresó el líder religioso por medio de su Twitter oficial.

Posterior a esto, a pesar de que su apoyo al Pacto Histórico era claro, el movimiento político cristiano ‘Levántate’, liderado por Saade, estuvo presente en la multitudinaria presentación de Petro en la capital del Atlántico.

Entre los mensajes que el político dejó en la Plaza de la Paz de Barranquilla, se destacó uno que varios señalan como una diferenciación con respecto al precandidato Alejandro Gaviria. “Yo no puedo decir que soy ateo, tengo mis creencias. Estudié en un colegio católico y de ahí acumulé unas lecciones de dos personas, o de tres si contamos a Jesús. San Francisco de Asís y Camilo Torres Restrepo”, indicó el excandidato presidencial.

En línea con lo mencionado por Petro, al día siguiente, ambos se fotografiaron para coordinar la participación cristiana en el Pacto Histórico. “Director del movimiento social cristiano Levántate, Alfredo Saade, coordina con Gustavo Petro y su equipo la participación de los cristianos en el Pacto Histórico. Sabemos que es el tiempo de empezar a escribir la nueva historia de Colombia”, publicó en Twitter.

La alianza con los cristianos fue encontrada contraria a las creencias progresistas que pregona el partido. Por esto, la polémica en redes sociales no se hizo esperar. Algunos detractores de Petro, por su parte, buscaron el pasado político de Saade.

Los trinos fueron los que evidenciaron estas incongruencias entre Saade y Petro. Por ejemplo, en 2014, publicó en contra de tres pilares del petrismo: matrimonio igualitario, legalización de la marihuana y el aborto.

“NO matrimonio igualitario NO legalizacion marihuana NO aborto SI familia SI a la vida”, indicó, textualmente, el líder cristiano que asegura no ser pastor de iglesia.

Sobre el matrimonio homosexual, en 2012, existe evidencia en trinos de una afirmación que podría ser catalogada como homofóbica. “El matrimonio entre homosexuales es pura paja”, escribió el ahora aliado de Petro.

Entre otros trinos sobre el aborto, el líder calificó la práctica como “jamás una opción de vida, lo único que trae es muerte”, indicó. Incluso, en algún momento, felicitó al gobierno de Iván Duque por su posición contraria a la despenalización del procedimiento.

En entrevista con W Radio, el pastor aseguró que la reconciliación entre sus creencias y las del Pacto Histórico es “sencilla”.

“Estamos construyendo democracia, no estamos para apedrear a nadie. Un país y una nueva historia del país. Un país cansado de los asesinatos y de la corrupción. De una ministra que se roba 70.000 millones de pesos y le pagan nombrándola alcaldesa adhoc de Sincelejo”, expresó el líder, quien dijo no juzgar a quienes incurren en las prácticas que rechazó en el pasado.

Las contradicciones

El cristiano, a pesar de incurrir en la viralización de la noticia vieja del nombramiento de Karen Abudinen como alcaldesa adhoc, en algún momento la apoyó. “Tremenda mujer llena de alegría y conocimiento. Karen Abudinen, felicitaciones, el caribe súper bien representado”, aseveró Saade en Twitter.

Sin embargo, se retractó en las últimas horas bajo el argumento de que pensó que “lo haría bien”.

En la línea de Abudinen, fue candidato al Senado de la República por el Cambio Radical, partido que representa a gran parte de la Casa Char de Barranquilla. “Usar temas homosexuales para ganar votos es faltar el respeto a dignidad LGBTI no te dejes usar”, anotó junto a su foto de campaña.

También quiso hacer parte de Colombia Justa Libres, el cual hace parte de la coalición actual de gobierno. Sin embargo, no fue el favorecido para la contienda electoral de Valledupar en 2019.

Para esa misma elección, según El Pilón, pidió aval del Centro Democrático. En ese momento, el religioso recalcó los beneficios de aspirar por el partido de gobierno.

“Nuestra firme convicción es que la justicia social es necesaria en la transformación social, política y económica de las regiones. La corrupción campea y las mafias politiqueras quieren seguir enquistadas en el poder para lograr seguir acrecentando su poderío económico y político, creo que es justo y necesario lograr a través del partido de gobierno instaurar de una vez por todas la política sana que edifica a los ciudadanos, la política que permanece de la mano de las bases”, aseveró en la carta para conseguir la aprobación del partido.

A pesar de las contradicciones, Petro sigue sumando coaliciones con sectores que antes le pertenecían a otra fuerza política. Sin embargo, esto podría ser razón de desvinculación de algunos aliados de la izquierda.

