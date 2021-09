‘El hijo del Cacique’: actores de la telenovela narraron el gran reto que fue interpretar a personajes como Diomedes y Martín Elías Díaz

‘El hijo del Cacique’. Foto: Instagram @caracoltv

Gran parte del país vio el gran final de ‘La reina del Flow 2’; de hecho, palabras clave y relacionadas a la producción fueron tendencia en Twitter mientras fue transmitido el último capítulo. Ahora, los televidentes del canal Caracol esperan ‘El hijo del Cacique’, telenovela que relata la vida de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz y quien falleció el 14 de abril de 2017 en un accidente de tránsito.

Varios de los actores que hacen parte del elenco contaron cómo fue el proceso para darle vida a personajes de gran importancia, como es el caso de Lillyana Guihurt, quien encarnó a Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz y madre del ‘Gran Martín Elías’ como fue conocido el artista.

La barranquillera, en diálogo con La Red, mencionó que su personaje “es uno que todos vamos a amar porque es una forma de amar distinta”, mencionando también que tuvo que ir hasta Valledupar para conocer más la vida de la mujer que iba a representar.

“He tenido la oportunidad de estudiar todas las cosas de ella -Patricia Acosta- y va a contar la historia humana, la parte familiar y del amor de la mamá por esos cuatro hijos y el hecho de que las mamás somos muy suaves por fuera pero cuando nos tocan a los hijos nos convertimos en fieras”, mencionó la barranquillera; entretanto que otro de los personajes destacados es el de Diomedes de Jesús, uno de los hijos del ‘Cacique’ y quien es representado por el cantante Oscar Díaz, nieto del juglar vallenato Leandro Díaz.

Con Martín Elías “somos primos, por decirlo de alguna manera porque somos de los mismos Díaz y pues su papá -Diomedes- grabó muchos éxitos de mi abuelo y de ahí tenemos un parentesco muy ligado”, y recordó una anécdota relacionada con esta producción.

“Con Martín hablamos una semana antes del accidente y no deja de ser una historia que siempre está viviendo acá y que está latente, y vemos a ‘Michar’ -Milciades Cantillo- haciendo de Martín y uno se imagina tantas cosas que el corazón se le arruga a uno”, expresó el nieto de Leandro Díaz.

Elizabeth Minotta interpreta a Margarita Gallego, esposa de Rafael Santos Díaz y contó el proceso por el que tuvo que pasar para encarnar a la compañera de vida de uno de los hijos de Diomedes que aún tiene actividad en la música vallenata.

“Rafael me empezó a dar unos tips, pero incluso cuando estábamos en casting, él me decía ‘tú eres’ y yo me dije a mí misma que a lo mejor él vio cosas en mí que su esposa tiene”, explicando también el momento en que pudo relacionarse con ella.

“Para mí fue un placer conocerla porque cuando la vi, fue una mujer que me acogió en su restaurante, me dejó andar en sus caballos feliz y me dio paseos en carreta, entonces fue muy bacano poderla conocer y ver que es un ser humano tan increíble y tan generoso”, puntualizó la actriz.

Vale mencionar que otros actores que hacen parte del elenco de esta telenovela son Francesco Chedraui (mejor conocido como Franco Che y quien interpreta a Diomedes Díaz); Éibar Gutiérrez en el papel de Elver Díaz y Jhon Mindiola como Silvestre Dangond, entre otros. Incluso, el samario que encarnará al ‘Cacique’, mencionó en el mismo programa el desafío que fue ‘traer a la vida’ a su ídolo.

“La producción ha tomado lo ficticio y lo fáctico, lo real y lo irreal, y lo ha convertido en una historia tratando de mantener ciertas cosas y poder exponer ciertos apartes de la vida real a la gente y a la familia, porque esta es una producción familiar; entonces no es fácil”, describiendo cómo fue realizar el performance de Diomedes.

“Logramos hacer que el ojo tuviera esa caída sin que se notara exagerado (…) Las primeas escenas usamos un pegante que cuando lo fuimos a quitar dolía mucho… ‘veía uno el diablo’”, admitiendo finalmente que fue trabajo de producción ultimar detalles del personaje que ‘vivirá’ en esta nueva telenovela.

