Álvaro Uribe hace advertencias negativas sobre dos candidatos a la presidencia del país

Sin decir nombres, y en un video de casi treinta segundos, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, habló de dos de los precandidatos a la jefatura del Estado. A través de su cuenta de Twitter, el también exsenador del Centro Democrático hizo público un clip al que tituló ‘una “diferencia” entre dos candidatos’, y habló del que sería el mayor contraste de una de las propuestas de los dos políticos que pretenden remplazar a Iván Duque en su puesto en la Casa de Nariño. El exmandatario condenó el enfoque económico que, según él, plantean los dos funcionarios.

Aunque los nombres de los dos precandidatos, como se mencionó previamente, no fueron mencionados por Uribe, la revista Semana se dio a la tarea de señalar que, posiblemente, se estaría refiriendo a Gustavo Petro y a Alejandro Gaviria. La conclusión respecto a estos dos nombres, por parte de ese medio nacional, surge por lo dicho por el expresidente en aquel audiovisual.

“Una diferencia entre dos candidatos: el uno (Gustavo Petro) acabaría sectores de la empresa privada a los que odia, odio manifiesto, con amenazas expropiatorias. Y el otro (Alejandro Gaviria) los volvería inoperantes, con impuestos excesivos, como lo vimos en un Gobierno en el cual participó”, se le escucha decir a Uribe.

Revista Semana, quien sacó a flote los dos nombres de los precandidatos de los que supuestamente estaría hablando el expresidente, recordó dos situaciones en particular. Ambas serían la explicación de los argumentos de Uribe en el video que publicó en la noche del pasado sábado. En 2018, exactamente, en Puerto Tejada, en el Cauca, cuando Gustavo Petro se encontraba en el desarrollo de uno de sus discursos ante la opinión pública, aseguró, “bonito sería el gesto de que (Ardila Lulle) decidiera vender su hacienda de Incauca al Estado, para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño productor agrario para producir alimentos”.

Este comentario fue tomado por la oposición del líder de la Colombia Humana como una supuesta intención de expropiación por parte de Petro, en caso de que llegara a la presidencia.

Por otro lado, la revista aseguró que, probablemente, la otra persona de la que estaba hablando Uribe era Gaviria, debido a la referencia que hizo el expresidente al puesto que ocupó Alejando, exrector de la Universidad de Los Andes, en el Ministerio de Salud de la administración de Juan Manuel Santos.

Hasta el momento de la realización de esta nota, ninguno de los presuntos protagonistas del video de Uribe ha hablado al respecto, de hecho, han mantenido la publicación de sus contenidos como de costumbre. Mientras que Petro compartió videos de lo que fue la reunión de personas, en Barranquilla, que respaldan su candidatura a la presidencia; Gaviria compartió fragmentos de lo que fue su entrevista, en la mañana de este domingo 12 de septiembre, con Caracol Radio.

Para la emisora, Gaviria aseguró que en el Gobierno de Iván Duque se perdió la agenda reformista, “el ímpetu transformador (...) generó división”. “Le transmitió a los colombianos la idea de que el Gobierno no estaba con ellos. No se construyeron coaliciones operantes. Yo no vi, dijéramos, un trabajo político que nos llevara a decir, ‘mire, este es el plan de Gobierno’, ‘quiero hacer una reforma pensional de esta manera’, ‘tenemos que generar equidad de otra’, ‘vamos a hacer una reforma tributaria como no la ha hecho el país en 15 o 20 años, que sea progresista, y que nos produzca un país mejor”, no hubo esas apuestas grandes de un Gobierno reformista.





