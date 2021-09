Video | La conmovedora noticia que recibió Iván René Valenciano durante la transmisión en vivo de Balón Dividido

Sucedió durante la emisión del programa Balón Dividido de ESPN de este viernes 10 de septiembre. El exfutbolista colombiano y actual comentarista de la cadena deportiva de Walt Disney en Sudamérica, rompió en llanto mientras analizaba el triunfo de la selección Colombia frente a Chile en Barranquilla por las eliminatorias camino al Mundial Catar 2022.

En compañía de los también exfutbolistas Daniel Tílger, Jorge el Patrón Bermúdez y Gastón Pezzutti, el Bombardero no pudo aguantar la conmovedora noticia: su hijo, Aldair Valenciano, firmó contrato con el club Independiente Santa Fe de Bogotá este 10 de septiembre. Así se dio a conocer la noticia en vivo, dentro del set, que comparte transmisión en Argentina junto al periodista Víctor Romero:

Tenemos a Luis Díaz para mucho rato… me disculpan que no me salga la voz, lo que pasa es que acabo de enterarme de una noticia que estaba esperando hace mucho tiempo y que gracias a Dios hoy se da y quería compartirla. Mi hijo Aldair acaba de firmar contrato con Independiente Santa Fe