J Balvin anuncia concierto gratuito en TikTok con su nuevo álbum JOSE

Esta semana, el paisa José Álvaro Osorio Balvín, conocido en la industria musical como J Balvin lanzó su quinto álbum estudio llamado ‘JOSE’, con el cual sorprendió a sus seguidores con 24 canciones en las que colabora con otros importantes artistas como Ozuna, Sech, Jhay Cortez, Feid, Tokischa, María Becerra, Khalid y muchos más.

Sin embargo, esta no es la única buena noticia para los fanáticos del antioqueño, pues junto al lanzamiento de este nuevo álbum, se aproxima un concierto en la red social TikTok en donde Balvin interpretará en vivo y por primera vez las canciones de ‘JOSE’. La presentación está programada para este domingo 12 de septiembre a las 5:00 p. m. hora de Colombia y México, y a las 7:00 p. m. de Argentina.

En la plataforma de Tik Tok, Balvin cuenta con más de 18 millones de seguidores, lo que lo convierte en el cantante latinoamericano con más número de seguidores en la red de videos cortos. De hecho, tras el lanzamiento de su nuevo trabajo musical, el audio de ‘Qué más pues’, en la que colabora con la argentina María Becerra, se hzo tendencia con más de 1.1 millones de tiktoks en pocas horas.

El éxito de la red social que ya no es tan nueva ha hecho que con cada actualización lleguen más novedades que garantizan el entretenimiento de los usuarios, pero que más que eso ahora se convierte en una plataforma para ganar dinero. Ahora, en la plataforma se permite la publicidad de empresas que llegan a su público objetivo gracias a su algoritmo.

Además, ahora los artistas pueden realizar transmisiones en vivo para todos sus seguidores y, en medio de la era digital, el paisa ha entrado en el selecto grupo de artistas que acuden a Tik tok para realizar conciertos, presentar sus nuevas canciones y lanzamientos discográficos.

“Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack ... se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas”, señaló el paisa al respecto.