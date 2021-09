Bancada de Colombia Humana denunció a la alcaldesa Claudia López por injuria y calumnia

Gustavo Petro y Claudia López. / Fotos: Colprensa

La polémica entre el movimiento que encabeza Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, continúa. Tras las declaraciones que hizo la mandataria hace unos meses sobre el petrismo y Gustavo Bolívar, en medio de las olas de vandalismo que sufrió la ciudad, la disputa se ha venido agrandando, pues López no se quiso retractar y, por el contrario, justificó que sus declaraciones están amparadas por el derecho a la libre expresión, tras las exigencias que le hizo el senador Petro, mediante una carta, el pasado 20 de agosto.

Debido a la respuesta de la alcaldesa y algunos mensajes que ha hecho mediante sus redes sociales, un grupo de representantes y miembros del movimiento Colombia Humana decidió llevar la discusión a los estrados judiciales, y plantearon una denuncia penal por injuria y calumnia, participación en política y abuso de autoridad por la omisión de denunciar. Entre los que lideran la iniciativa se encuentran tres concejales (Susana Muhamad, Ana Teresa Bernal y Heidy Sánchez), tres congresistas (Gustavo Bolívar, María José Pizarro), la Presidenta del Movimiento Mais (Martha Peralta Epieyú) y el representante legal de Colombia Humana (Gabriel Becerra Yañez).

De acuerdo con Blu Radio, la concejala Susana Muhamad señaló que la decisión fue tomada porque la alcaldesa no ha sustentado sus declaraciones con pruebas y porque quieren poner fin a la situación.

“Por omisión al no presentar pruebas frente a las graves acusaciones que ha hecho al movimiento. La alcaldesa reiteradamente cuando ha habido disturbios en Bogotá, ha acusado a lo que ella denomina el petrismo, de radicalizar la juventud e impulsarlos a cometer esos hechos.” La funcionaria agregó que esperan “que sea la Fiscalía General de la Nación la que evalúe esta situación porque no permitimos más que la alcaldesa siga dilapidando, no solo el nombre de nuestro movimiento, sino la honra como dirigentes políticos y nuestro trabajo legítimo de oposición.”

Además, en la denuncia los miembros de Colombia Humana señalan que esto ha traído y trae consecuencias políticas importantes en las próximas elecciones. “Presumimos que el objetivo de la Señora alcaldesa es participar indebidamente en política, pues aunado a todo lo anterior, usó un conjunto de acusaciones temerarias contra el movimiento político, contra el Senador Gustavo Bolívar con el fin de producir un efecto electoral de mediano plazo”, se lee en la denuncia.

La denuncia se dio a conocer a dos días de que Gustavo Petro anunciará que iba ha interponer acciones legales contra la mandataria, mediante un comunicado en el que calificó de “irresponsables y violatorias” las afirmaciones de Claudia López emitidas en varios trinos de su cuenta oficial de Twitter, así como en diálogo con varios medios de comunicación nacionales.

Además, el también precandidato presidencial acusa a López de violar sus “derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas” y escribió que la libertad de expresión no podría ser usada como un pretexto.

“La libertad de expresión bajo ninguna circunstancia puede ser pretexto para menoscabar la dignidad de las personas, los derechos fundamentales de los actores políticos, ni para justificar la intervención indebida de una funcionaria pública, como lo es la alcaldesa, en la contienda electoral que se avecina. Acogeremos las decisiones que en el sentido de lo aquí comunicado, adopte la administración de justicia en el marco de un Estado social de derecho”, finalizó Gustavo Petro en su comunicado.





