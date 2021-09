Reunión entre MinInterior y alcaldesa Claudia López para conversar sobre su revocatoria

MinInterior se reunió con alcaldesa para hablar de las garantías democráticas relacionadas con la revocatoria a la mandataria





Un encuentro entre el ministro del Interior Daniel Palacios y la alcaldesa Claudia López, para tratar temas sobre la revocatoria del mandato fue divulgado por Palacios en su cuenta de Twitter.

El MinInterior escribió que conversó con López sobre “la prevalencia de las garantías democráticas que mantendré como Alcalde Ad Hoc de Bogotá, durante el proceso”.

Palacios, quien funge como alcalde Ad Hoc de la capital en el marco de la revocatoria ante el impedimento del secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, tiene el compromiso de garantizar la recolección de las firmas por parte de los opositores a López bajo condiciones de bioseguridad dadas las actuales condiciones sanitarias de la ciudad.

Aunque López y el ministro no dieron mayores avances con respecto al encuentro ocurrido en la sede del ministerio, ciudades con procesos de revocatoria como Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Manizales, cuentan con alcaldes Ad Hoc para cumplir mandatos similares a los de Palacios en Bogotá.

Las revocatorias siguen frenadas pese a que el tiempo se agota para colectar las firmas





En qué van la revocatoria en Bogotá

En reporte de EL ESPECTADOR, la revocatoria en la capital enfrenta problemas porque los comités han cesado en su actividad de recolección de firmas o directamente no han iniciado la labor de convocatoria.

Cita el diario bogotano que Manuel González, uno de los integrantes de los comités promotores de la revocatoria de la alcaldesa de la capital, aseguró que no ha empezado la recolección de firmas para dicho proceso, a fecha del pasado 30 de agosto.

Los cálculos de González son de recoger por lo menos 370.000 firmas que serían el insumo para avanzar en con el proceso de revocatoria.

En declaraciones a BLU Radio, González recalcó que la cifra exigida por la Registraduría Nacional no es difícil de lograr.

No obstante, uno de los comités, ‘Por la Bogotá que Merecemos’, abandonó la recolección por considerar que las condiciones sanitarias afectarían el proceso de revocatoria en el corto plazo.

De momento, en Bogotá son dos colectivos que esperan el banderazo para comenzar a convocar a la ciudadanía a la firma de las planillas.

De un lado, ‘Recuperemos Nuestra Santafé sin vías de hecho’ así como ‘Bogotá Revoca’, en el que se encuentra González, son los comités que buscarán conseguir las firmas antes de que concluya 2021.

Qué es la revocatoria de mandato

Es un derecho legítimo de los ciudadanos, pero a pesar de esto hay sectores que consideran que no es conveniente realizar el proceso en épocas de emergencia sanitaria.

No obstante, el proceso de recolección de firmas es un paso más antes de llegar a las urnas.

Para que la solicitud sea admitida, los promotores de la iniciativa deben presentar un número de firmas equivalente a por lo menos el 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección.

La revocatoria será aprobada si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que voten en la convocatoria, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación válida registrada en la elección del mandatario.

En el primer semestre de 2021, el Colegio Nacional Electoral y la Registraduría Nacional asignaron un presupuesto de 200 mil millones de pesos para la logística de las posibles votaciones que incluye la revisión de apoyos que respaldan las iniciativas, así como la conformación del censo, la selección de jurados de votación, organización logística de los puestos de votación, elaboración y distribución de los kits electorales, preconteo, escrutinios, consolidación y entrega de resultados.

La cifra no fue de buen recibo para la opinión pública ni para el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque que ha insistido en que “no es momento de revocatorias, no es momento de polarización”.





