María Fernanda Cabal aseguró que, de ser presidenta, pediría la renuncia de Karen Abudinen: “Hay una responsabilidad”

“Hay una responsabilidad”: María Fernanda Cabal aseguró que, de ser presidenta, ella pediría la renuncia de Karen Abudinen. Foto: Facebook, Colprensa

Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se encuentra en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción que ponen en juego 70.000 millones de pesos. Esto, por la posible responsabilidad política al adjudicar un contrato de conectividad de internet a Centros Poblados, una empresa que ha probado su falta de idoneidad e, incluso, la posible falsificación de documentos de garantía presentados a nombre del Banco Itaú.

Frente al rol de Abudinen, fichas como Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, partido de Gobierno, han solicitado directamente la renuncia de la ministra barranquillera. Ahora, se suma María Fernanda Cabal, senadora por la misma colectividad, al sugerir que, si se presenta una situación similar en un posible gobierno a su nombre, le solicitaría a la ministra que se retire del cargo.

En entrevista con Blu Radio, para socializar lo que sería su ideario de cara a las elecciones de 2022, se hizo mención del caso de Centros Poblados y la senadora mostró indignación por las irregularidades que presentó el consorcio.

“¿Acusar a la ministra de cometer el delito? Falta mucho para que la investigación decida. Es tan torpe y grotesco lo que ha pasado, al menos lo que he leído, que yo siento que había un cartel que está asegurando el robo. Lo aseguran de tal forma que ni siquiera se preocupan por renovar una matrícula mercantil. Es una grosería. Es un cartel que asegura toda la cadena de corrupción, incluso la del interventor que fue contratado. Según me dicen, no sé si es cierto”, aseveró la senadora, quien lanza su precandidatura presidencial para 2022.

Cabal decidió no opinar sobre la posible responsabilidad de la ministra, ya que la investigación no ha llegado a determinar ese aspecto del caso. “No puedo juzgar a la ministra como si hubiera cometido el delito. Pienso que ella tiene una responsabilidad por su cargo. Al gerente de una empresa le roban, y tiene una responsabilidad por su cargo. Ella debe sentir la angustia de estar en el patíbulo de un juicio público, donde la lapidan. No la dejan defenderse, a pesar de ir al Congreso y salir en las emisoras. No quiero estar en la situación de ella, que es terriblemente degradante”, expresó la senadora.

Frente a la pregunta de que si, en su gobierno, le pediría la renuncia, Cabal dijo rápidamente que sí.

“Claro, por supuesto. Porque hay una responsabilidad tácita y expresa, independiente de la responsabilidad disciplinaria y penal. Es la administración de una cartera. Si en esa cartera iba a haber comprometidos unos recursos tan grandes, usted provisiona. Hay toda clase de procesos de auditoría que a usted le evita lo que pasó. Por eso yo les digo que hay que mirar más allá, porque aquí van a salir sorpresas. Estoy segura que tenían control de la cadena”, indicó, con referencia a lo que dijo al principio de su pronunciamiento sobre el escándalo de MinTIC.

La senadora también fue noticia en los últimos días por su reunión en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro, de una línea ideológica similar. “Hoy viajo al Brasil, invitada por la familia Bolsonaro, para reunirme con otros miembros de partidos y organizaciones que defienden la libertad. Vamos a proteger las elecciones del Brasil y las de Colombia”, comentó la Senadora en un video publicado en su Twitter.

Con la publicación, la Congresista aprovechó para tirar una indirecta a uno de los candidatos a las presidenciales del 2022 en la que argumentó que, tanto ella como su partido, no permitirán que se repita lo que sucedió en Perú donde ganó el líder izquierdista Pedro Castillo.

